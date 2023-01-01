Nova fa tappa a Bra: il Movimento 5 Stelle apre il confronto sul programma progressista

CUNEO CRONACA - Riceviamo e pubblichiamo: "Dopo il successo della prima edizione sull’Assemblea Costituente, il MoVimento 5 Stelle apre un nuovo percorso per costruire, insieme a tutte le cittadine e i cittadini, il programma di governo dei prossimi anni della coalizione progressista.

L’iniziativa rientra in un percorso nazionale che prevede nel weekend del 16 e 17 maggio oltre 100 spazi di confronto in tutta Italia, aperti a cittadine e cittadini, associazioni, professionisti, giovani e realtà territoriali, con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e priorità sui grandi temi che riguardano il futuro del Paese, a partire da lavoro, sanità, ambiente, scuola, trasporti, diritti, sviluppo economico, welfare e qualità della vita nei territori. L'appuntamento per la provincia di Cuneo si terrà a Bra, sabato 16 maggio, dalle 10 alle 18, presso il Phi Hotel Cavalieri.

Tutto l’evento si sviluppa a partire da una sola domanda: “Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per cambiare concretamente la vita delle italiane e degli italiani?”. I partecipanti potranno proporre argomenti, confrontarsi liberamente in gruppi di lavoro e contribuire alla costruzione di proposte concrete da portare all’attenzione della coalizione. Le iscrizioni all’evento sono aperte sul sito www.nova2026.it . Per informazioni è possibile mandare una mail all’indirizzo nova.cuneo @gmail .com.

La successiva fase di Nova si terrà a fine giugno, con 300 persone selezionate per rappresentare tutte le componenti della comunità del MoVimento 5 Stelle (portavoce eletti, coordinatori, iscritti) e gli esterni coinvolti, in modo equilibrato per età, genere e distribuzione territoriale. A partire dai contributi raccolti negli oltre 100 eventi locali partirà un confronto deliberativo con l’elaborazione delle principali raccomandazioni da portare al tavolo della coalizione progressista per la costruzione del programma di governo. I risultati dell’intero percorso saranno presentati in un evento pubblico aperto a tutte le cittadine e i cittadini. L’assemblea del Movimento 5 Stelle concluderà il percorso votando per confermare i punti emersi dal processo partecipativo".