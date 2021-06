Non solo artigianato e usato: al "MercAntico" di Saluzzo arrivano musica, libri e giochi

CUNEO CRONACA - È tempo di ripartenza anche per il "MercAntico" dell’antiquariato minore e dell’usato che ritorna alle sue origini, tra le piazze e le strade di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Uno degli eventi che maggiormente animano le vie dell’antica capitale del Marchesato e che ne colorano alcune domeniche dell’anno. Dopo i primi annulli, causati dalle restrizioni vigenti, eccoci ora finalmente ad alzare il sipario.

Decine di espositori saranno protagonisti a Saluzzo nelle domeniche, tra estate e autunno, lungo le vie e tra i caffè che raccontano la bellezza di un borgo affascinante. Oggetti, mobili e arredamento per la casa, curiosità, torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Davvero tutti troveranno qualcosa di proprio gusto. E se non lo troveranno, avranno Saluzzo per rifarsi, passeggiando o visitando i musei cittadini.

Nel 2021 si affiancheranno alle date storiche del MarcAntico due novità, edizioni speciali a tema: "Musica, libri e fumetti" e "Giocattoli" saranno i protagonisti nell’estate. Altra novità, un’area dedicata al settore artigianale. Si ritrovano così gli elementi tradizionali del saluzzese, in chiave domenicale, aperti ad un pubblico variegato. Ovviamente, sempre in attesa delle grandi mostre nazionali.

Le date di MercAntico Saluzzo 2021

Domenica 13 giugno – Centro cittadino

Domenica 10 ottobre – Centro cittadino

Domenica 7 novembre – Centro cittadino

Edizioni speciali

Sabato 26 Giugno (ed. serale) – Musica, libri e fumetti – Ala di ferro

Sabato 28 Agosto – Giocattolo – Centro storico