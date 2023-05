Non pioveva così dall'autunno 2021: ora in Granda torna il sole e aumentano le temperature

CUNEO CRONACA - Dal pomeriggio del 1° maggio, dopo la perturbazione atlantica che ha causato maltempo diffuso con piogge, un promontorio di alta pressione inizierà ad espandersi sulla parte occidentale del Mediterraneo e le correnti in quota cominceranno ad orientarsi dai quadranti settentrionali sulla nostra regione. E' atteso, dunque, un lento miglioramento del tempo sul Piemonte.

L'evento piovoso è stato per il Piemonte occidentale il più significativo dall'autunno 2021, si legge su Nimbus.it. Ora è prevista l'espansione di un promontorio di alta pressione e torneranno ad affluire correnti settentrionali più asciutte, con ampie schiarite e aumento delle temperature.



Dal 6 maggio - prosegue Nimbus - correnti atlantiche convoglieranno aria più umida e instabile verso le regioni alpine. Il tempo assumerà connotati variabili con addensamenti associati a rovesci e temporali, specie tra pomeriggio e sera e non solo in montagna. Temperature in calo di qualche grado, massime sui 20-22 gradi nei momenti più soleggiati, altrimenti tra 18 e 20 gradi; a 1500 metri massime tra 11 e 14 gradi.

Le precipitazioni del ponte del 1° maggio - fa notare Arpa Piemonte - hanno investito tutta la regione, ma in maniera più significativa la fascia occidentale da nord a sud. Nello specifico, i quantitativi maggiori da inizio evento si sono registrati nel Cuneese, in valle Tanaro, dove il pluviometro di Pradeboni ha registrato 149.4 mm, quello di Boves 147.6 mm e Roccaforte Mondovì 142 mm.

Nel torinese, valli Orco e Lanzo, le precipitazioni da inizio evento hanno superato i 100 mm a Piano Audi (TO) cove si sono accumulati 129.2 mm, a Coazze (TO) 112.2 mm e a Lanzo (TO) 101 mm. In val Pellice a Luserna S.Giovanni (TO) si sono registrati 124.3 mm mentre, spostandosi verso la provincia di Cuneo, a Barge (CN) il totale da ieri risulta di 110.8 mm.

Rimanendo nel Cuneese, in val Vermenagna, registrati poco meno di 100 mm a Robilante Vermenagna con 97.6 mm mentre a Cuneo Camera di Commercio 94.4 mm.

Nella parte più orientale della regione i quantitativi maggiori si sono registrati a Traversella (TO) con 87 mm e Piedicavallo (BI) con 81.2 mm, altrove quantitativi inferiori tra i 70 e i 30 mm. Precipitazioni modeste su Torino città con circa 30 mm in due giorni.

Fino a domenica la quota neve è rimasta in tutti i settori prossima o superiore ai 2400-2600 metri determinando cumulate comunque di pochi centimetri.

I venti intensi dai quadranti orientali stanno favorendo il rimaneggiamento della nuova neve solo alle quote più elevate (2300-2500m) in quanto alle quote inferiori la nuova neve umida risulta difficilmente trasportabile.

A seguito delle persistenti precipitazioni che hanno colpito il settore occidentale e sud-occidentale della regione si sono registrati incrementi dei livelli del reticolo secondario e principale dei bacini in provincia di Torino e Cuneo. L’incremento più significativo e repentino ha coinvolto la zona del Cuneese, in particolare i bacini dell’Ellero e del Pesio.

Il livello idrometrico del Pesio a Carrù (CN) ha raggiunto il livello di pre-soglia alle 21 locali di ieri sera ed attualmente è stazionario al di sotto di tale soglia. L’Ellero nella sezione di Mondovì (CN) ha registrato il picco alle 17.30 locali di ieri pomeriggio restando però al di sotto del livello di pre-soglia.

Le intense piogge hanno determinato locali allagamenti e fenomeni di versante. I comuni maggiormente coinvolti sono stati Lurisia, Roccaforte Mondovì e Chiusa Pesio in provincia di Cuneo.

(Immagini tratte dalla pagina Facebook del Comune di Chiusa Pesio)