"Non essere soli", a Racconigi il racconto corale di un paese che ritrova se stesso

CUNEO CRONACA - Un paese, un teatro, una comunità: tre parole che custodiscono la stessa promessa. “Non essere soli” è uno spettacolo corale che nasce dai luoghi e dalle voci di Racconigi, attraversando la sua memoria e le sue trasformazioni.

Torna in replica alla SOMS di Racconigi, via Carlo Costa 21, sabato 10 gennaio, alle ore 21, dopo il felice debutto dell'ottobre scorso, l'ultima produzione di Progetto Cantoregi, realizzata con il contributo della Fondazione Piemonte dal Vivo nell'ambito del progetto RESIDENZE.

Sei quadri, due protagonisti portano in scena esistenze diverse ma intrecciate, segnate da amori e partenze, lavoro e lotte, ricordi e sogni che hanno accompagnato un intero secolo.

Dalla reggia alle cascine, dalla guerra al manicomio, dalla fabbrica alla Soms, lo spettacolo restituisce il respiro di una città che si racconta attraverso le sue persone, capaci di custodire il passato e interrogare il presente.

Non essere soli è un mosaico di esperienze che appartiene a tutti: perché, come scriveva Pavese, un paese è fatto di storie condivise, e raccontarle significa ritrovarsi e riconoscersi nell’abbraccio delle storie che continuano a parlarci.

Biglietti: intero 15 euro, ridotto (over 65, under 18, soci): 10 euro. Info e prenotazioni: 3492459042 – info@progettocantoregi.it.

Soggetto di Marco Pautasso e Paola Galletto, drammaturgia di Gian Luca Favetto, in scena Paola Bertello e Igor Piumetti, elaborazioni sonore di Massimo Deidda, ambiente e regia di Fabio Ferrero.