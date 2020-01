"No ad antisemitismo, razzismo e ignoranza": migliaia sfilano a Mondovì nel Giorno della Memoria

Un fatto che ha portato in strada cittadini e sindaci, un migliaio, a Mondovì, in provincia di Cuneo, pronti a dire no ad ogni forma di antisemitismo, razzismo e ignoranza.

Dopo la scritta antisemita comparsa sulla porta di Aldo Rolfi, figlio dell'ex deportata politica Lidia Beccaria Rolfi (LEGGI QUI), la città ha sfilato in un lungo corteo dal Municipio fino in piazza Ferrero, vicino all'abitazione.

Nel Giorno della Memoria in cui si ricorda la Shoah, quella che arriva dalla comunità è una dimostrazione di vicinanza per ribadire il valore dell'antifascismo e dell'antinazismo.