Niente neve al sud delle Alpi fino a fine novembre, giornate soleggiate in Granda

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso, con locali schiarite sulle zone pedemontane alpine, in maggior estensione nel corso del pomeriggio; addensamenti più persistenti sulle zone appenniniche.

Precipitazioni: sostanzialmente assenti.

Zero termico: in progressivo calo fino ai 2000 metri in serata, con valori sotto i 1700 metri sulle Alpi nord-occidentali di confine.

Venti: moderati occidentali sulle Alpi, in attenuazione e rotazione da nord in serata; deboli perlopiù da sud sull'Appennino al mattino, in moderata intensificazione e rotazione da nord al pomeriggio; calmi o deboli variabili al mattino in pianura, localmente moderati da nord nella seconda parte della giornata.

Sabato 25 novembre