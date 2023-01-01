NEXO Agrifood Hub a Cuneo per parlare di intelligenza artificiale nelle aziende

CUNEO CRONACA - NEXO Agrifood Hub, soggetto gestore del Polo Agrifood, parte del Sistema Poli Piemonte, è intervenuta alla seconda tappa dei Tech Transfer Days, ospitata a Cuneo presso Michelin Italiana e dedicata al tema “Dati, Ai, decisioni: integrare l’Intelligenza Artificiale in azienda”.

La partecipazione al Tech Transfer Days rappresenta una delle prime occasioni pubbliche in cui NEXO ribadisce il proprio posizionamento: un hub capace di creare relazioni, promuovere trasferimento tecnologico e sostenere percorsi di innovazione nel comparto agrifood, in sinergia con il sistema regionale dei Poli di Innovazione.

L’appuntamento ha riunito imprese, istituzioni, mondo della ricerca e attori dell’innovazione per approfondire il ruolo dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali, con particolare attenzione alle applicazioni concrete per il sistema produttivo e per le filiere del territorio.

«Per noi è particolarmente importante calare la trasformazione legata all’intelligenza artificiale nel settore food, che caratterizza il nostro territorio e rappresenta una parte centrale della missione del Polo Agrifood. NEXO nasce proprio con questa visione: non si tratta soltanto di una nuova denominazione, ma di un ulteriore impulso al nostro modo di operare. NEXO connette imprese, ricerca e tecnologia, integrando sostenibilità, energia e digitalizzazione, per rendere i processi più efficienti e le filiere più competitive», ha dichiarato il presidente di NEXO Agrifood Hub Massimo Gramondi (nella foto) nel corso dei saluti di apertura.

Attraverso il Polo Agrifood, NEXO continuerà a lavorare per valorizzare le competenze del territorio e costruire collaborazioni concrete tra i soggetti interessati, con l’obiettivo di generare valore economico, conoscenza e nuove opportunità di sviluppo.