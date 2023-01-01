Neve sui tetti pericolanti, il Comune di Limone ordina la spalatura: ecco cosa devono fare i cittadini

CUNEO CRONACA - Le abbondanti nevicate che hanno colpito Limone negli ultimi giorni hanno creato accumuli significativi sui tetti delle abitazioni del centro storico, con possibili rischi per la sicurezza dei cittadini.

Per prevenire cadute di neve e ghiaccio e garantire la pubblica incolumità, il Comune ha emesso una specifica ordinanza. Di seguito il testo completo:

"Viste le copiose nevicate che hanno interessato il territorio di Limone Piemonte e considerata, in particolare, la grande quantità di neve accumulata sui tetti delle abitazioni presenti nel centro storico:

considerato che il centro storico del capoluogo presenta molte abitazioni di antica costruzione per le quali, il peso della neve accumulata sui tetti, potrebbe causare problematiche diverse, in particolar modo, la caduta della neve e del ghiaccio sulla pubblica via o in aree private, con potenziale grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché l'eventuale crollo dei medesimi tetti:

sentite le numerose richieste dei cittadini, intese ad ottenere il nulla osta allo sgombero della neve dal proprio tetto per evitare danni strutturali o caduta di materiale dallo stesso all'area sottostante;

ritenuto opportuno accogliere le istanze e ritenuto doveroso sollecitare i proprietari di abitazioni che presentano tetti che potenzialmente possono far precipitare ghiaccio e neve sulla pubblica via, che provvedano alla spalatura dei tetti delle abitazioni del centro storico per evitare conseguenze alla pubblica incolumità;

Visto il regolamento di polizia urbana;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

A tutte le persone interessate dal potenziale rischio di crollo/danneggiamento del proprio tetto ovvero del rischio caduta di neve o ghiaccio dal tetto stesso, la spalatura del tetto, secondo il calendario e i settori riportati nella seconda immagine. Per ogni settore di intervento è concesso un giorno per provvedere alla spalatura dei tetti, a partire dalle 7 del mattino alle 18 di ogni sera;

I privati interessati durante la spalatura dovranno:

adottare tutte le cautele di sicurezza per evitare il rischio di infortuni o cadute accidentali;

adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare di arrecare danni a persone o cose durante la spalatura ed il getto della neve e del ghiaccio a terra;

al termine della spalatura, in attesa dello sgombero da parte del Comune, dovranno obbligatoriamente provvedere a liberare un passaggio pedonale a terra di almeno un metro di larghezza per tutta la lunghezza del caseggiato al fine di consentire il transito dei pedoni.

Al termine della spalatura il Comune provvederà a:

Ripristinare la viabilità sulle direttrici di accesso al centro, mediante immediata apertura di varchi sufficienti al transito per eventuali mezzi di soccorso; ampliamento dei varchi fino al ripristino delle condizioni ottimali; sgombero di cortili e viabilità minore (non interessata da continuo flusso di veicoli)



AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza si potrà proporre ricorso gerarchico al Prefetto di Cuneo, entro 30 giorni dalla notifica della presente Ordinanza o ricorso al TAR Piemonte, entro 60 giorni dalla notifica della presente Ordinanza o in alternativa entro 120 giomi al Presidente delle Repubblica.

La presente Ordinanza verrà affissa, per la sua esecuzione e pubblicità all'Albo Pretorio digitale e divulgata tramite affissione sui pubblici spazi di affissione e sul sito internet del comune di Limone Piemonte.

La presente Ordinanza è notificata per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza a:

Prefetto di Cuneo

Comando Stazione Carabinieri Stazione - Limone Piemonte:

Settore Polizia di Frontiera-Limone Piemonte

Polizia Locale - Limone Piemonte".

Il sindaco, dott. Massimo RIBERI

