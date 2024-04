Neve fino a 1500 metri sulle Alpi cuneesi, ma da giovedì torna il bel tempo con temperature in aumento

Nuvolosità: sui settori sudoccidentali nuvolosità residua nella notte e fino al primo mattino, poco nuvoloso altrove; dalla tarda mattinata sereno o poco nuvoloso ovunque.

Precipitazioni: deboli residue sui settori montani e pedemontani di Alpi Cozie, Marittime e Liguri, in esaurimento al primo mattino.

Zero termico: in marcato aumento fino a 3400-3500 metri.

Venti: moderati da nordest sui settori montani, in attenuazione. In prevalenza deboli variabili in pianura, con locali rinforzi su Astigiano e Alessandrino.

Venerdì 12 aprile (nell'immagine)