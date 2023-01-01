Neve da record sulle Alpi Liguri e Marittime: fino a 137 cm, rischio valanghe elevato

CUNEO CRONACA - 120 cm a Palanfrè (Val Vermenagna), 115 cm a Terme di Valdieri (Valle Gesso), 137 cm al rifugio Mondovì (Val Ellero) sono le misure dell'altezza della neve totale misurate mercoledì 24 dicembre, alle 9, dalle stazioni automatiche di Arpa.

Sulle Alpi Liguri e Marittime si registra la maggior altezza di neve fresca dell'intero arco alpino italiano.

Spessori notevoli per la stagione che rappresentano nelle prossime ore e giorni un elevato rischio valanghe che il bollettino Aineva indica 4 su una scala di 5.

Le escursioni con le ciaspole e gli sci sono al momento sconsigliate. Ricordiamo che anche gli itinerari che seguono le strade di fondovalle chiuse al transito sono pericolose.

"Invitiamo - è il messaggio che arriva dalle Aree Protette Alpi Marittime - alla prudenza i nostri visitatori, a consultare il bollettino delle valanghe e in caso di uscita sulla neve di avere le dotazioni di autosoccorso (Artva, sonda e pala)".