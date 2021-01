Neve: cancellati alcuni treni e ridotti i viaggi, bus pronti ad intervenire in stazione a Cuneo

CUNEO CRONACA - A seguito delle precipitazioni nevose di questi giorni e del forte abbassamento delle temperature, è stata attivata la fase di emergenza del piano neve e gelo nelle regioni Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto con la conseguente rimodulazione del servizio per oggi, sabato 2 gennaio. (LEGGI QUI)

Il servizio ferroviario regionale è confermato con alcune riduzioni sulle linee dove sono previste nevicate più abbondanti. Al momento i treni a lunga percorrenza non sono coinvolti. Il primo treno da Cuneo a Limone delle 5,50 e il ritorno sono stati cancellati. Come segnala "TPL in Granda" su Facebook, al Movicentro sono stati disposti dei pullman pronti ad intervenire in caso di problemi. La circolazione sulla Torino-Cuneo appare comunque regolare.

Sulla Fossano-San Giuseppe di Cairo invece sono stati cancellati i treni locali. I Regionali Veloci per Savona fermeranno straordinariamente a Lesegno e Sale Langhe. I passeggeri di Trinità devono servirsi del bus della linea 79 fino a Fossano, quelli di Magliano invece dovranno raggiungere Mondovì col bus della linea 39 per poi potersi servire del treno.

(Foto tratta dalla pagina Facebook " TPL in Granda ")