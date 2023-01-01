Neve anche a quote basse, allerta gialla sulla pianura cuneese e nelle valli Tanaro, Belbo e Bormida

CUNEO CRONACA - Un vasto sistema depressionario, collegato alla tempesta atlantica Ingrid, sta causando il passaggio di fronti perturbati sul Piemonte: uno tra il pomeriggio di venerdì e le prime ore della notte, e un secondo, più intenso, tra sabato sera e domenica notte.

Sabato sera ancora neve a quote di pianura o bassa collina sul basso Piemonte, questa volta con precipitazioni più abbondanti e diffuse. Arpa Piemonte ha infatti diffuso un'allerta gialla per neve sulla collina cuneese, Valle Tanaro, Belbo e Bormida.

Domenica 25 gennaio

Nuvolosità: cielo inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso, con nubi in successivo diradamento: le schiarite saranno più estese in montagna, in pianura la nuvolosità rimarrà più consistente.

Precipitazioni: tra notte e primo mattino deboli o localmente moderate sui settori alpini e pedemontani occidentali, deboli sparse altrove. Quota neve sui 500 metri, ancora a quote inferiori sul basso Piemonte ma con precipitazioni più deboli.

Precipitazioni in esaurimento nel corso della mattinata.

Zero termico: in aumento fino a 1000-1100 metri.

Venti: al mattino deboli o localmente moderati da sudest sulle Alpi e da nordest altrove, in attenuazione e rotazione da ovest a tutte le quote.

Lunedì 26 gennaio

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino, con nubi in rapido diradamento e cielo poco nuvoloso al pomeriggio. Possibile qualche locale banco di nebbia in pianura al mattino.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in aumento fino a 1500 metri circa in serata.

Venti: deboli nordoccidentali in quota sulle Alpi, da nord sull'Appennino, deboli variabili in pianura.