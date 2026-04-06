Nelle scuole dell'Alta Valle Maira il teatro diventa chiave per leggere la montagna

CUNEO CRONACA - Si è svolta metà del percorso “Ieri, oggi e domani: abitare e leggere la montagna attraverso il teatro”, proposto dall’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira e realizzato nelle scuole primarie di San Damiano Macra e Prazzo.

Lunedì 13 aprile è in programma un nuovo appuntamento alla scuola primaria di San Damiano Macra, cui seguirà, lunedì 20 aprile, l’incontro alla scuola primaria di Prazzo.

L’attività laboratoriale prevede letture mirate e momenti di approfondimento, seguiti da applicazioni pratiche sviluppate in un’ottica diversa, per definire la montagna della Valle Maira come “luogo di incontri di ieri, oggi e… domani”.

La dottoressa Cristina Levet, operatrice culturale, accompagna gli allievi attraverso le espressioni del teatro, per renderli consapevoli del proprio sé corporeo e delle relazioni interpersonali, non solo tra i presenti, ma anche in riferimento al tema dell’emigrazione.

L’attività proseguirà fino a giugno e si concluderà con uno spettacolo finale aperto alle famiglie.

Le attività laboratoriali sono realizzate con il contributo di Fondazione CRC, nell’ambito di “Percorsi didattici & laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira”, e di Fondazione CRT, con “Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo Alta Valle Maira”