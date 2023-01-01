Nelle Langhe spunta un albero per ogni vigneto: così il paesaggio torna a "respirare"

CUNEO CRONACA - C’è un gesto semplice, antico e potente: piantare un albero. Con questo spirito la Cantina "Terre del Barolo" prosegue l’iniziativa avviata da tempo "Un nuovo albero per ogni vigneto". Si tratta di un progetto che unisce la viticoltura alla cura del paesaggio e alla tutela della biodiversità.

Ai soci della cooperativa vengono donate piante forestali autoctone, in particolare roverelle e carpini, da collocare nei pressi dei propri vigneti. Un gesto concreto che contribuisce a restituire equilibrio e varietà al paesaggio delle Langhe, dove il vigneto convive da sempre con boschi, alberi e spazi naturali.

La forza di questa iniziativa risiede proprio nella dimensione cooperativa della cantina. Con centinaia di soci viticoltori distribuiti sul territorio delle Langhe, ogni pianta messa a dimora diventa parte di un progetto diffuso che coinvolge molte famiglie di viticoltori e che contribuisce a rafforzare il rapporto tra agricoltura e ambiente.

«Come cooperativa siamo profondamente legati al territorio e al paesaggio che lo caratterizza – spiega Stefano Pesci, direttore della Cantina "Terre del Barolo". Iniziative come questa nascono dalla volontà di restituire qualcosa alla nostra terra. Piantare un albero vicino a un vigneto è un gesto semplice, ma racchiude un significato profondo: significa prendersi cura dell’ambiente e contribuire a mantenere l’equilibrio delle nostre colline».

Accanto al valore ambientale, c’è anche una dimensione più legata alla memoria del lavoro in vigna. Gli agronomi della cantina, Daniele Ronco e Stefano Gallo, ricordano come in passato la presenza di alberi vicino ai vigneti facesse parte della vita quotidiana dei viticoltori.

«Un tempo, durante il lavoro nei vigneti, ci si sedeva ai piedi di una pianta per trovare un po’ d’ombra e riprendere fiato nelle giornate più lunghe. Gli alberi facevano parte del paesaggio agricolo e della vita di chi lavorava queste colline».

Ogni pianta collocata vicino ai vigneti rappresenta così un segno tangibile di attenzione verso il paesaggio e verso la terra che rende possibile la produzione di grandi vini. Con iniziative come questa, la Cantina "Terre del Barolo" rinnova il proprio impegno come cooperativa profondamente radicata nelle Langhe, dove il lavoro dei soci viticoltori e la cura dell’ambiente procedono insieme.