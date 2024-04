Nell'Olimpo dello sport: imprese e personaggi nella mostra a cielo aperto in via Roma a Cuneo

CUNEO CRONACA - E' stata inaugurato il percorso espositivo "Storie di campioni di un territorio", promosso da Fondazione CRC con la collaborazione del CONI Piemonte e a cura dell’Associazione Art.ur. L’iniziativa, che vuole celebrare atleti e allenatori della provincia di Cuneo che negli anni hanno partecipato ai Giochi Olimpici e Paralimpici, sarà visitabile liberamente fino al 30 giugno nello spazio pubblico di fronte alla sede di Fondazione CRC in via Roma a Cuneo.

Folta la partecipazione di atleti intervenuti all’inaugurazione: tra gli altri Franco Arese, Marta Bassino, Stefania Belmondo, José Bencosme, Michele Biglione, Federica Biscia, Maurizio e Sandro Damilano, Nicola Drocco, Francesca Fenocchio ed Elisa Rigaudo e gli allenatori Luigi Catalfamo, Paolo Deflorian, Francesco Marangio e Gianluca Rulfi. Presente anche Claudia Giordani, vice presidente del CONI nazionale ed ex olimpionica di sci alpino.

Il percorso espositivo è stato realizzato con la supervisione di un Comitato Scientifico composto da Claudia Martin, Lorenzo Tanaceto e Francesco Marangio e prevede un ricco programma di visite guidate e attività educative rivolte a scuole e associazioni sportive. Durante l’estate l’esposizione a cielo aperto farà tappa ad Alba e nell’autunno a Mondovì.

Un ricco calendario di laboratori e attività accompagnerà la tappa cuneese del percorso espositivo: alle classi IV e V delle scuole primarie e alle secondarie di primo grado verranno proposti laboratori presso il Rondò dei Talenti, complementari alla visita guidata alla mostra, che si ispirano alle imprese e alle sfide vissute dagli atleti per riflettere sui valori positivi delle Olimpiadi e dell’attività sportiva.

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e le associazioni sportive, grazie alle visite guidate gratuite, potranno approfondire la storia degli olimpionici locali e comprendere le sfide e le difficoltà affrontate per raggiungere il successo. Per informazioni e prenotazioni scrivere a progetti@art-ur.it o chiamare il numero 351/9510862.

Il percorso espositivo è formato da una struttura modulare con pannelli narrativi e una linea del tempo che corre lungo tutto il percorso e permette ai visitatori di collocare storicamente le vicende dei singoli atleti. Sui pannelli sono raccontate le loro storie, con esclusive citazioni rilasciate in inedite interviste, visionabili tramite Qr Code. Il format itinerante collegherà le città di Cuneo, Alba e Mondovì in una sorta di staffetta per celebrare i valori sportivi e la ricchezza del territorio cuneese, con gli occhi puntati sulle Olimpiadi di Parigi.

(Foto Loris Salussolia)