Nel weekend sole e caldo in aumento, ma da lunedì in Granda tornano i temporali

Lunedì 12 luglio: cielo inizialmente sereno; dalle ore centrali sviluppo di consistenti nubi cumuliformi sulle Alpi settentrionali e occidentali, in estensione nel pomeriggio alle zone pianeggianti adiacenti fino a cielo generalmente nuvoloso. Precipitazioni: dal primo pomeriggio rovesci e temporali moderati o localmente forti sulle Alpi settentrionali e occidentali, in estensione in serata e nella notte alle pianure. Zero termico: in calo in serata fino a 4000 m. Venti: moderati o forti da sudovest in montagna; in pianura venti calmi in mattinata, nel pomeriggio ventilazione meridionale generalmente debole ma moderata su Astigiano e Alessandrino.

Tendenza per martedì 13 luglio: cielo generalmente nuvoloso, con schiarite in serata. Precipitazioni: temporali diffusi già dal mattino, di intensità moderata ma localmente anche forte o molto forte sulle zone pianeggianti. Zero termico: in deciso calo fino a 3300 m. Venti: moderati o forti da sud sulle Alpi, deboli variabili in pianura con rinforzi di forte intensità in corrispondenza dei temporali più intensi.

(Immagine tratta dal sito del Parco del Monviso)