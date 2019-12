Nel weekend le stelle di Natale dell’Ail tornano protagoniste nelle piazze della provincia di Cuneo

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre, in oltre 180 piazze della provincia di Cuneo, tornano le Stelle di Natale dell’Ail, una manifestazione di respiro nazionale nata esattamente trent’anni fa (nel 1989) con l’obiettivo di sostenere i progetti per combattere i tumori del sangue, aiutare i malati e le loro famiglie e grazie alla quale l’associazione ha in questi anni ha venduto 14 milioni e mezzo di piantine e raccolto 163 milioni di euro.

Un’iniziativa resa ogni anno possibile grazie al fondamentale impegno di migliaia di volontari che per un intero week end, in circa 5.000 piazze italiane, a fronte di un contributo minimo associativo (uguale su tutto il territorio nazionale) di 12 euro offrono a chi lo desidera le coloratissime e festose Stelle di Natale, divenute ormai un simbolo dell’associazione.

L’elenco completo di tutte le piazze della provincia di Cuneo in cui i 400 volontari dell’Ail Cuneo Sezione “Paolo Rubino” sono presenti sarà pubblicato sul sito Internet www.ail.cuneo.it a partire da venerdì 29 novembre.

“È per certi versi inutile sottolineare il fatto che arriviamo a questo appuntamento con le Stelle di Natale con un’emozione particolare–commenta Elsa Morra, presidente dell’Ail Cuneo Sezione “Paolo Rubino” – con nel cuore le emozioni, negli occhi i visi e nelle orecchie le parole di tutte le meravigliose persone che abbiamo incontrato in questo 2019 in cui abbiamo toccato ogni angolo della nostra provincia per festeggiare i primi vent’anni di attività della nostra associazione.

Abbiamo percorso un lungo tratto di strada, ma davanti ne abbiamo ancora tanta da fare così il mio appello resta sempre il medesimo: venite ai nostri banchetti non soltanto perché attratti dal bellissimo e festoso simbolo Stelle di Natale, ma per fare sì che le malattie del sangue siano ogni giorno più curabili e che malati e familiari abbiano una qualità di vita sempre migliore”. Insieme alle Stelle sarà gratuitamente distribuito un giornalino che riassume tutte le iniziative di questo compleanno speciale.

L’Ail di Cuneo, che anche in questa occasione vuole rimarcare orgogliosamente la propria territorialità acquistando le Stelle di Natale da due aziende locali, “GM Flor” di Fossano e “La viola” di Cherasco, ha deciso di destinare il ricavato dell’iniziativa ad un obiettivo ben preciso ovvero il miglioramento del flusso di lavoro nel “Day Hospital” dell’Ematologia di Cuneo, un nodo dell’attività di reparto strategicamente molto importante ed allo stesso tempo particolarmente delicato perché coinvolge un elevatissimo numero di persone.

Un obiettivo particolarmente ambizioso che, come gli altri, punta sempre al benessere dei malati ma passando attraverso la qualità del lavoro del personale che si prende cura di loro. Per parafrasare lo slogan dell’iniziativa, “Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella. Ma anche chi lo cura ce l’ha”.