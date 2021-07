Nel weekend i teatri di Dronero e Caraglio parlano di muri e amicizia

CUNEO CRONACA - Sabato 17 e domenica 18 luglio alle 21 ci sarà un doppio appuntamento con gli spettacoli per tutta la famiglia di “Come sassi nell’acqua – Reloaded”, la stagione condivisa dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero organizzata da Santibriganti Teatro.

Si comincia sabato 17 al Teatro Civico Iris di Dronero con “Chi sta dalla mia parte?” dell’associazione Teatrulla, con Alessia Baggio e Veronica Busso e la regia di Diego Schenardi.

In scena ci si chiede cosa sia e come nasca un muro: un muro divide, crea distanza e lo si costruisce per paura, egoismo, diffidenza o semplicemente gelosia. Le due protagoniste si trovano “divise” tra la spinta di condividere, il piacere del gioco e il desiderio di esclusività del rapporto di amicizia. Uno spettacolo divertente e curioso dove il pubblico diviene personaggio necessario alla risoluzione della vicenda.

Domenica 18 luglio, sempre alle 21.00, il Teatro Civico di Caraglio ospiterà “La storia di Azur e Asmar”, con Andrea Busu e Antonio Luciano e la regia Maria Virginia Siriu, prodotto dal Teatro Nonviolento. I protagonisti sono due amici nemici: Azur, biondo con gli occhi blu, cristiano, e Asmar, bruno con gli occhi scuri, musulmano. Una storia avventurosa in un Maghreb medievale, ricco di pericoli, sortilegi e meraviglie che ci porterà a capire quanto sia importante la condivisione e la collaborazione contro ogni discriminazione e ci mostrerà che Azur e Asmar sono in fondo facce della stessa medaglia. Azur e Asmar condurranno gli spettatori in un viaggio che li porterà alla scoperta di una verità profonda, al di là dei luoghi comuni. Uno spettacolo dinamico e accattivante, dove è forte e fondamentale l'interazione coi bambini, attraverso filastrocche, indovinelli e un coinvolgimento continuo.

Il costo dei biglietti della stagione “Come sassi nell’acqua – Reloaded” resta invariato a 6 € per gli spettacoli per famiglie, nonostante la contingentazione dei teatri che riduce notevolmente i posti disponibili. Anche per questo motivo è caldamente consigliata la prenotazione ai singoli eventi, chiamando lo 011 645740 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 16.30.

La stagione teatrale 2021 “Come sassi nell’acqua - Reloaded” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC e della Regione Piemonte e in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

In collaborazione con Concentrica, In-Box Verde, Fertili Terreni Teatro, Torino Fringe Festival e ARCI.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

Biglietti: € 6

Modalità di acquisto:

- Prenotazione (solo telefonica):

Santibriganti Teatro - 011 645740 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 16.30

Caraglio – Biblioteca Civica - 0171 617714

Busca – Ufficio Cultura - 0171 948624

Dronero – Ufficio Turistico Valle Maira - 0171 917080

- Cassa: apertura un’ora prima dello spettacolo

Il Teatro fa il suo giro - Stagione 2020/2021 “Come sassi nell’acqua - Reloaded”

Teatro Civico di Caraglio

Via Roma, 124 - Caraglio (CN)

Teatro Civico di Busca

Piazzetta del Teatro, 1 - Busca (CN)

Teatro Civico Iris di Dronero

Piazza Martiri, 5 - Dronero (CN)