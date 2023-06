Nel Saluzzese ci sarà collaborazione per l'accoglienza dei lavoratori nella raccolta della frutta

CUNEO CRONACA - Riceviamo dalla prefettura di Cuneo: "Con l'approssimarsi della stagione della raccolta della frutta si è rinnovata, anche per quest'anno, l'esigenza di effettuare una riflessione sul sistema di accoglienza da approntare a favore di quei lavoratori stranieri senza dimora che, numerosi, pervengono nel distretto del Saluzzese in cerca di un ingaggio temporaneo.

Il modello intrapreso già gli scorsi anni, grazie alla collaborazione di diverse componenti del territorio e la sottoscrizione di appositi Protocolli, ha consentito, attraverso l'elaborazione di una rete di accoglienza e di assistenza, di corrispondere alle molteplici esigenze connesse alla gestione del fenomeno.

L'esperienza ha conseguito, nel suo complesso, i risultati attesi, scongiurando la formazione di assembramenti e la diffusione di sistemazioni di fortuna nell'ambito delle città ospitanti, garantendo, altresì, una costante attività di supporto e confronto con i migranti, le comunità locali ed i datori di lavoro ed una particolare attenzione alla possibile insorgenza di potenziali situazioni di caporalato e di sfruttamento.

Proprio sulla scorta della predetta positiva esperienza, il prefetto ha promosso, anche per l'anno in corso, la sottoscrizione di analoga intesa, il cui rinnovo è stato fortemente auspicato dai sindaci interessati al fine di meglio gestire il fenomeno tenendo anche conto dell'impatto dello stesso sulle comunità locali. I Comuni di Cuneo, Busca, Costigliole Saluzzo, Lagnasco, Manta, Saluzzo, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Verzuolo hanno, quindi, perfezionato piani di accoglienza ed elaborato, congiuntamente, un progetto per l'allestimento di idonee soluzioni alloggiative.

Le attività di accompagnamento, accoglienza e informazione necessarie per una buona gestione dell'arrivo dei lavoratori stagionali sono inserite nel quadro delle azioni promosse dalla Regione Piemonte attraverso il progetto "Common ground - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime" finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

il Comune di Saluzzo, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 5 ha elaborato un Piano d'azione Locale finalizzato al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura che prevede sia interventi di natura infrastrutturale che interventi di accompagnamento, mediazione interculturale e attivazione di altri servizi;

Conclusivamente si comunica che presso questa Prefettura, è stato sottoscritto, per la corrente stagione, il Protocollo d'intesa tra Prefettura, Comuni, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Associazioni datoriali di categoria lavoro agricolo, Caritas, Associazione Papa Giovanni XXIII e Forze dell'Ordine, per la "gestione della situazione degli aspiranti lavoratori stagionali senza dimora nel territorio saluzzese".

Il Protocollo si avvale delle competenze e delle risorse umane e strumentali dei vari enti e associazioni firmatari con lo scopo di attuare un percorso virtuoso che possa essere di aiuto a supporto di quanto già effettuato dai vari attori e organismi per la gestione del lavoro stagionale di un importante distretto frutticolo quale quello Saluzzese".