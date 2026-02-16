Nel prossimo Consiglio comunale ospedale unico, salario minimo e linea Cuneo-Mondovì

CUNEO
CUNEO CRONACA - Il Consiglio comunale a Cuneo è stato convocato, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, per martedì 24 marzo alle 17 con prosieguo mercoledì 25 marzo alle 17 nella sala delle riunioni del Palazzo Municipale, in via Roma 28.
Proposte di ordini del giorno
Ordine del giorno n. 1
Ordine del giorno in merito a “Revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari” presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi “Centro per Cuneo Lista Civica”, “Partito Democratico” e “Cuneo Solidale Democratica”
Consiglieri: Alessia Deninotti, Carla Santina Isoardi, Carlo Garavagno, altri 11
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Ordine del giorno n. 2
Ordine del giorno in merito a "Condanna dell' "operazione militare" Usa - Israele contro l'Iran" presentato dai Consiglieri Comunali dei Gruppi "Cuneo per i Beni Comuni" e "Cuneo Mia" -
Consiglieri: Aniello Fierro, Claudio Bongiovanni, Luciana Toselli, altri 1
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Ordine del giorno n. 3
Ordine del giorno in merito a "Iniziative a sostegno del comparto castanicolo del nostro territorio e impatti delle limitazioni agli abbruciamenti previste dal PRQA sui castagneti tradizionali" presentato dai Consiglieri Comunali dei Gruppi "Partito Democratico", "Cuneo Solidale Democratica", "Cuneo Civica", "Gruppo Misto di Maggioranza" e "Centro per Cuneo Lista Civica" -
Consiglieri: Alessia Deninotti, Carla Santina Isoardi, Carlo Garavagno, altri 16
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Interpellanze ed interrogazioni
Interpellanza n. 1
Data: 16/02/2026
Oggetto: Chiusura del sottopasso che collega il Movicentro a Corso Giolitti: situazione che dura da troppo tempo
Consiglieri: Paolo Armellini
Interpellanza n. 2
Data: 09/03/2026
Oggetto: Situazione Cascina Vecchia
Consiglieri: Giancarlo Boselli
Interpellanza n. 3
Data: 09/03/2026
Oggetto: Rigenerazione area ex Foro Boario. Operazioni patrimoniali Tettoia Vinaj e ex Caserma Cantore. Commissione Temporanea Speciale e d’ Inchiesta (ART. 19 Regolamento del Consiglio Comunale)
Consiglieri: Giancarlo Boselli
Interpellanza n. 4
Data: 13/03/2026
Oggetto: Sicurezza sul lavoro nel Comune di Cuneo. Una priorità strategica e legale mirata a tutelare la salute dei lavoratori sul nostro territorio. Quali sono le azioni di “prevenzione attiva” che vengono adottate da questa Civica Amministrazione in merito
Consiglieri: Paolo Armellini
Interpellanza n. 5
Data: 13/03/2026
Oggetto: Futuro dell’area Piccapietra (fr.ne Madonna dell’Olmo)
Consiglieri: Flavia Barbano
Interpellanza n. 6
Data: 16/03/2026
Oggetto: Linea ferroviaria “Cuneo – Mondovì e interventi adeguamento alle normative europee nella stazione di Cuneo.
Consiglieri: Claudio Bongiovanni
Interpellanza n. 8
Data: 16/03/2026
Oggetto: Affidamento progettazione del nuovo Ospedale unico di Cuneo.
Consiglieri: Ugo Sturlese
Interpellanza n. 9
Data: 16/03/2026
Oggetto: Madonna delle Grazie: Frazione trascurata
Consiglieri: Franco Civallero
Interpellanza n. 10
Data: 16/03/2026
Oggetto: Altalena per disabili nel parco giochi pubblico – Richiesta informazioni e interventi.
Consiglieri: Franco Civallero
Interpellanza n. 11
Data: 16/03/2026
Oggetto: Attraversamento pedonale situato in Piazzale della Libertà
Consiglieri: Luciana Toselli
Interpellanza n. 12
Data: 16/03/2026
Oggetto: Prossimi interventi sul Cinema Monviso
Consiglieri: Aniello Fierro
Interpellanza n. 13
Data: 16/03/2026
Oggetto: Salario minimo comunale. Il Comune vuole attivarsi per promuoverlo?
Consiglieri: Ugo Sturlese