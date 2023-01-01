"Nel nome del Re Sole": a Torre San Giorgio il nuovo libro di Alessandro Mella sulla dinastia sabauda

CUNEO CRONACA - Il prezzo salato della Corona. Vittorio Amedeo II (Torino, 1766-Rivoli 1732) fu duca dopo la reggenza della Madre, Giovanna di Nemours (1684). Entrato nella Grande Alleanza contro Luigi XIV di Francia, subì pesanti sconfitte (come nella battaglia di Staffarda, 1690) e fu costretto alla pace, che gli valse la restituzione di Pinerolo.

Nella Guerra di successione sul trono di Spagna (1700-1715) si schierò prima con il Re Sole, poi contro. Mentre assediavano Torino, i francesi devastarono il ducato. Distrussero un terzo di tutti i beni. In “Nel nome del Re Sole" (ed. Marvia) lo storico Alessandro Mella pubblica, paese per paese, il macabro "inventario" di crimini, danni e angherie per anni infitti al Piemonte. Assassinii, violenze, furti ed estorsioni si aggiunsero alla rovina di strade, ponti, coltivi. Anche gli "imperiali", guidati da Eugenio di Savoia in aiuto del cugino vissero, di quel che trovavano per via.

Quella "Guerra dei trent'anni" si chiuse con la vittoria sabauda di Torino (settembre 1706), solennizzata dalla Basilica di Superga. Alla pace di Utrecht, ricorda la principessa Maria Gabriella di Savoia nella prefazione, il duca ottenne la Corona di Sicilia, poi mutata con quella di Sardegna. Fu la premessa della nascita del regno d'Italia (1861) perché i Savoia erano i soli sovrani indipendenti.

Il libro di Mella verrà presentato in prima assoluta venerdì 14 novembre, alle 21, nella "Pinacoteca Sismonda" di Torre San Giorgio, con intervento dell'autore.

Aldo Mola

(Nella foto: la copertina del libro di Alessandro Mella, riccamente illustrato)