"Nel mondo fluttuante": il Po raccontato in 30 scatti al Pian del Re

CUNEO CRONACA - Sabato 5 luglio apre al Centro visita del Parco del Monviso al Pian del Re di Crissolo la mostra fotografica Nel mondo fluttuante. Fotografie di “Ghigo Delfiume” lungo il corso del Po, dalle aree naturali protette del Monviso ai confini del Piemonte. In esposizione trenta fotografie di ambienti fluviali o intimamente connessi all’acqua, dalle sorgenti del Po fino agli ultimi tratti piemontesi del Grande Fiume, nei pressi della confluenza con il Tanaro. L’esposizione è visitabile a luglio sabato e domenica, ad agosto tutti i giorni da sabato 2 a domenica 24, sabato 30, domenica 31, a settembre domenica 7 in orario 9-17; l’ingresso è libero.

Le immagini sono accompagnate da una didascalia con riflessioni del fotografo e contenuti di natura divulgativa. Le fotografie sono state scattate per la maggior parte in valle Po e nelle aree naturali protette del Parco del Monviso, ma la selezione effettuata vuole accompagnare idealmente il visitatore in un percorso che segue il corso piemontese del Po, e consente di apprezzarne il cambiamento da torrente alpino a grande corso d’acqua di pianura.

«Le fotografie di questo progetto - dice l’autore - non sono immagini artistiche, non si propongono cioè di interpretare con creatività gli ambienti fluviali. Piuttosto tentano di rappresentare tali ambienti con la massima vicinanza e semplicità possibili nella convinzione che i protagonisti delle fotografie debbano essere gli ambienti stessi e nient’altro. A chi guarda le fotografie spetterà eventualmente il compito di individuare luoghi, riconoscere posti, ricordarsi situazioni e magari meravigliarsi di tutte le cose che caratterizzano il nostro grande fiume e i suoi dintorni».

Ghigo Delfiume, nome d’arte di Ugo Segalini, vive e lavora a Torino. Nella sua vita ha fotografato alberi, ambienti naturali e artificiali e ultimo, ma non per importanza, il fiume Po. Ha esposto le sue fotografie nel parco delle Vallere a Torino, a Casale, presso il Centro di Interpretazione del paesaggio del Po a Frassineto Po. Per vedere altre foto dell’autore è sufficiente scrivere su Google Flickr Ghigo Delfiume.

Si segnala inoltre che nel Centro visita di Pian del Re, e all’Ufficio Turistico di Crissolo, sono in distribuzione gratuita due carte topografiche: una è quella dedicata ai più bei sentieri nel Parco del Monviso con partenza da Pian del Re già disponibile lo scorso anno, la seconda mette in evidenza sei percorsi escursionistici fruibili senza raggiungere il Pian del Re, per godere di itinerari di grande pregio e di ambienti nei quali la pressione antropica è ridotta anche durante la stagione estiva. Le carte, realizzate interamente dal Servizio Promozione dell’Ente in formato A3, presentano su una facciata la cartografia del territorio interessato dagli itinerari, in scala 1:25.000, e una traccia degli stessi; sul retro i percorsi suggeriti sono sinteticamente descritti offrendo alcuni motivi di interesse e le indicazioni tecniche di base (sviluppo chilometrico, dislivello positivo, quota di arrivo) necessarie per pianificare la propria escursione. Completano le informazioni disponibili sulla carta una sintetica descrizione del Giro del Monviso, uno dei trekking di alta quota più conosciuti e spettacolari d’Europa, l’elenco dei rifugi alpini ed escursionistici nel territorio del Parco naturale del Monviso, una sintetica descrizione dell’Ente e soprattutto le principali indicazioni per fruire del Parco in modo rispettoso e consapevole: tra le principali regole si ricorda che la raccolta dei fiori e l’abbandono di rifiuti sono vietati e che i cani sono ammessi in tutte le aree naturali protette, purché tenuti sempre al guinzaglio.