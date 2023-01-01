Nel cortile di Palazzo Gotti a Cherasco la musica piemontese omaggia Ferrua e Unia

CUNEO CRONACA - Sabato 20 giugno alle ore 21.15, nella suggestiva cornice del Cortile di Palazzo Gotti a Cherasco (Museo “Giovan Battista Adriani” con ingresso da Via Carlo Alberto n. 33), la musica bandistica e la tradizione musicale piemontese si incontreranno in un evento di straordinario valore artistico e culturale dedicato al Maestro Giovanni Ferrua (1843-1919), compositore cheraschese che rappresenta una delle figure più significative della storia musicale del territorio e al Maestro Giuseppe Antonio Unia (1818-1871), compositore di origine doglianese pianista ufficiale di Casa Savoia.

Protagoniste della serata saranno la Filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani e la Banda Musicale “Monsignor Calorio” di Cherasco, due storiche realtà del panorama bandistico piemontese che uniranno le proprie forze per rendere omaggio all’opera del Maestro Ferrua attraverso un concerto di grande prestigio e intensità emotiva.

L’appuntamento assume un significato particolare non solo per il valore musicale del programma proposto, ma anche per la volontà di riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale locale, riportando all’attenzione del pubblico la figura di un compositore che, tra Otto e Novecento, seppe distinguersi per la sua produzione operistica, cameristica e sacra. Ferrua, nato a Cherasco nel 1843 e scomparso nel 1919, fu autore di numerose composizioni, tra cui opere liriche, romanze e trascrizioni orchestrali, lasciando un segno importante nella storia musicale del Piemonte.

Nel corso della serata verrà eseguita la sua “Fantasia per tromba e banda”, una pagina significativa per esaltare la ricchezza melodica e il carattere teatrale delle sue composizioni. Le due bande offriranno al pubblico un’interpretazione coinvolgente e raffinata, frutto di una collaborazione artistica che celebra non soltanto la musica, ma anche il forte legame tra le comunità del territorio e le proprie tradizioni culturali.

A rendere ancora più prestigioso il concerto sarà la partecipazione di due solisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai: il trombonista Devid Ceste e il trombettista Alessandro Caruana, musicisti di riconosciuto valore artistico e protagonisti di importanti esperienze professionali in ambito nazionale e internazionale. La loro presenza impreziosirà ulteriormente l’evento, offrendo al pubblico momenti di grande virtuosismo e intensità interpretativa.

«Ancora una volta Cherasco e Dogliani collaborano nella realizzazione di un evento musicale e culturale di grande significato, proseguendo in un percorso condiviso che punta a fare rete e a proporre un’offerta culturale di qualità, capace di valorizzare il territorio attraverso la musica. - sottolinea il valore dell’iniziativa la delegata alla Cultura del Comune di Cherasco, Mara Degiorgis - Questa iniziativa rappresenta anche un’importante occasione di incontro tra diverse generazioni di musicisti, appassionati e cittadini, confermando il ruolo fondamentale delle bande musicali nella diffusione della cultura musicale e nella tutela dell’identità storica e artistica delle nostre comunità. Il concerto vuole essere un omaggio sentito alla memoria del Maestro Giovanni Ferrua, affinché la sua musica possa continuare a vivere, a emozionare il pubblico e a essere conosciuta anche dalle nuove generazioni».

L’ingresso è libero. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Santuario di Nostra Signora del Popolo.