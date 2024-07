Nei cortili di Niella Tanaro di sera risuona "Musica sull'Aia": il concerto Contre le temps per l'inaugurazione

CUNEO CRONACA - Giovedì 1° agosto alle ore 21, presso aia Benedicti (località Codovilla) a Niella Tanaro, avrà inizio “Musica sull’Aia 2024 – Inter segetes nigella, inter areas musica” (Tra le colture della Nigella, tra le zone della musica, ndr), 30^ edizione della rassegna musicale a carattere culturale che promuove e diffonde la musica dotta e popolare, portandola direttamente nelle caratteristiche aie e nei cortili del paese. Nel corso della serata inaugurale si terrà il concerto “Contre le temps” dell’Ensemble 400 con protagonisti i musicisti Marcello Serafini, Giuliano Lucini, Maria Notarianni con la voce di Vera Marenco. La rassegna proseguirà sempre a Niella Tanaro con altri quattro appuntamenti in calendario domenica 4, giovedì 8, domenica 18 e mercoledì 21 agosto sempre alle 21.

Lo spettacolo inaugurale segue un programma dedicato a rare perle del repertorio italiano e francese tra XIII e XV secolo, con chanson e rondeau di Adam de la Halle, il capolavoro di Dufay "Vergenebella" e alcuni estrar dal Ms Escorial. Il programma riprende il primo lavoro discografico di Ensemble 400, disponibile sulle principali piattaforme on line da gennaio 2024: si tratta di registrazioni che risalgono agli anni 2009-2010 fatte secondo il principio della presa diretta (senza tagli né montaggio) grazie alla preziosa collaborazione di Giulio Marcocchi. Con questo programma Ensemble 400 si è aggiudicato il Bando Imaie 2023 per le nuove pubblicazioni discografiche.

Domenica 4 agosto, alle 21, l’aia della Cascina Berzide, in località Berzide, si animerà con “Point of convergency” album di debutto del Nugara Trio. Francesco Negri (piano), Viden Spassov (double bass) e Francesco V. Parsi (drums) sono tre giovani musicisti provenienti da diverse città d’Italia, rispettivamente Genova, Torino e Firenze che si conoscono ai seminari di Nuoro Jazz 2021 dove, grazie a un provvidente colpo del destino, si ritroveranno insieme perché vincitori delle annuali borse di studio come migliori studenti. È la nascita dei Nugara Trio, che decidono di omaggiare il luogo della loro nascita e la magia della terra sarda con un nome derivato da Nùgoro, nome antico di Nuoro. La loro musica è frutto di un processo di creazione mai banale e a volte contraddittorio ma sempre in grado di raggiungere quel grado di equilibrio e di armonia che rende “Point of Convergency” un disco che vive di vita propria, e che si rinnova in ognuna delle sue 8 tracce. Ingresso libero.

Giovedì 8 agosto, alle 21, presso aia Borio – Camilla, in località Sant’Anna, il Trio Maestrale si esibisce con “Circo Carnevale”, viaggio musicale sulle note di organetto, violino e pianoforte, attraverso composizioni originali e temi tradizionali riarrangiati. Attivo dal 2017, Maestrale conduce gli ascoltatori in un itinerario sonoro che tocca molteplici influenze come il “bal folk” europeo (musiche a ballo perlopiù di ispirazione francese), il valse “musette” ma anche lo “choro” brasiliano e la musica tradizionale dell’Appennino ligure. Ad esibirsi saranno Filippo Gambetta (organetto), Sergio Caputo (violino) e Fabio Vernizzi (pianoforte), tre figure tra le più rappresentative del panorama musicale ligure nell’ambito della musica di confine tra world music, new music e jazz. Circo Carnevale è il disco che l’attuale formazione realizza nel 2022 (VisageMusic) e che è stato presentato a La Stanza della Musica (Rai Radio Tre) e in numerose rassegne nel corso del 2022 e del 2023. Ingresso libero.

Domenica 18 agosto, alle 21, presso l’aia della “Ca dl’Abate” in località Poggio, i Motus Laevus porteranno sulla scena “Sifr in concerto”. Il progetto Motus Laevus ha preso vita nel 2019 dall’incontro di Tina Omerzo (voce), Edmondo Romano (strumenti a fiato) e Luca Falomi (chitarre), tre artisti con background musicali differenti, ma da sempre interessati alla ricerca musicale e alla contaminazione tra i linguaggi. La loro collaborazione, alla quale si è aggiunta quella di Max Trabucco (batteria e percussioni), ha portato alla creazione un ensemble in cui musicalmente coesistono in modo estremamente naturale suoni e strumenti antichi e moderni e le barriere tra generi e culture vengono meno. Il nome “Motus Laevus” trae ispirazione dal latino e può essere interpretato come “movimento inverso” o “senso antiorario” o anche “moto sinistro” anche nell’accezione positiva attribuita all’epoca allo spostarsi verso est. In un mondo in cui le parole, come la musica, racchiudono in sé molteplici direzioni e forme, questo ensemble conduce un viaggio sonoro che abbraccia sia il passato che il presente, trasportando l’ascoltatore in una dimensione senza confini, dove il tempo e lo spazio si fondono in un’unica armonia. Scrittura e improvvisazione, brani originali e tradizionali si intrecciano in un ricco mosaico di world music e jazz contemporaneo, dando vita a un’esperienza musicale le cui influenze si dipanano tra canti sloveni, danze nordafricane ed echi di avanguardie europee. Ingresso libero.

Mercoledì 21 agosto alle 21,presso aia “d’ Vicu”, in località Roà Sottana, Carlo Aonzo (mandolino) e Marialuisa Baldassarri (clavicembalo) si esibiscono in un ricco programma che spazia da Vivaldi passando per P. Morandi, L. Van Beethoven, B. Bortolazzi. Carlo Aonzo è docente di mandolino presso il conservatorio di Bari e direttore artistico di “Cremona Mandolini in Mostra” a Cremona Musica Exhibitions & Festival, si esibisce e collabora con importantissime istituzioni tra cui il Teatro alla Scala, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Carlo Felice di Genova, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, la Carnegie Hall e il Metropolitan Museum di New York, la McGill Chamber Orchestra di Montreal, la Dartmouth Symphony Orchestra del New Hampshire e la Philarmonia di San Pietroburgo. Maria Luisa Baldassari è diplomata in pianoforte, clavicembalo e Paleografia e Filologia musicale. La sua duplice formazione di esecutrice e studiosa le consente di operare nell’ambito della ricerca musicologica e in quello della prassi musicale, e ha scelto inoltre di dedicarsi all’organizzazione di eventi musicali didattici e culturali. Ingresso libero.

“Musica sull’Aia” è una rassegna di Maestro Società Cooperativa e Pro Niella Tanaro, Unione nazionale Pro Loco d’Italia-Pro Loco Piemonte e si tiene con il patrocinio del Comune di Niella Tanaro, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, della Fondazione Crc e di NuovoImaie (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori). Per maggiori informazioni e per scoprire il programma completo di tutti gli appuntamenti è possibile consultare il sito Internet www.musicasullaia.it o telefonare al numero 347/3810902 (Emanuele Rovella). Tutti gli appuntamenti di Musica sull’Aia sono ad ingresso libero.