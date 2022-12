Il weekend nei musei e nei luoghi della cultura di Saluzzo aspettando Natale

CUNEO CRONACA - Anche nel mese di dicembre i musei di Saluzzo seguiranno l’orario invernale che prevede l’apertura le domeniche e i giorni festivi fino all' 8 gennaio.

La Castiglia (Museo della Memoria Carceraria, Museo della Civiltà Cavalleresca, Fondazione Garuzzo e Luogo del Contemporaneo), Casa Cavassa e l’Antico Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica saranno aperti dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Le visite guidate a partenza fissa sia in Castiglia sia a Casa Cavassa si svolgeranno alle ore 11, alle 15.30 e alle 16.30.

Casa Pellico seguirà la consueta apertura la seconda e la quarta domenica del mese e i festivi, dalle ore 14.00 alle 18.00. La prima eccezione all'orario invernale si verificherà sabato 7 gennaio con l'apertura della Castiglia, di Casa Cavassa e dell'Antico Palazzo Comunale.

I musei saranno chiusi il 25 dicembre e il 1° gennaio e a partire dal 9 gennaio fino al 28 febbraio (salvo aperture straordinarie programmate di anno in anno).

Fino all’ 8 gennaio 2023 è ancora possibile visitare, durante gli orari di apertura della Castiglia, la mostra fotografica “Corpi di Reato. Un’archeologia visiva dei fenomeni mafiosi nell’Italia Contemporanea”, con scatti di Tommaso Bonaventura, Alessandro Imbriaco e Fabio Severo.

Continuano inoltre gli appuntamenti nei musei e nei luoghi della cultura della città di Saluzzo.

SABATO 17 DICEMBRE – ORE 11:00

Sveglia! Si legge!

“Natale a lieto fine” - Biblioteca Civica “Lidia Beccaria Rolfi”

La Biblioteca Civica “Lidia Beccaria Rolfi” di Saluzzo (CN) propone una serie di appuntamenti per trascorrere un mattino all’insegna di letture animate e attività creative per scoprire l’affascinante mondo della letteratura per l’infanzia!

Durante l’attività le operatrici della Biblioteca presenteranno alcuni libri della Sezione Ragazzi e coinvolgeranno i partecipanti in rielaborazioni creative e divertenti attività manuali. Gli incontri mirano a stimolare l’interesse dei più piccoli verso la lettura, trattando diversi generi: dalla mitologia ai racconti fantastici, dalle fiabe classiche alla scienza...

Gli incontri, rivolti ai bambini dai 5 ai 10 anni, sono gratuiti e si svolgono a partire dalle ore 11.00 nella sala laboratorio della sezione ragazzi (1° piano).

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a biblioteca.saluzzo@itur.it.

DOMENICA 18 DICEMBRE – ORE 16:00 – 17:30

“Paesaggi innevati”

Pinacoteca Matteo Olivero

In occasione delle festività natalizie, i Servizi Educativi di Saluzzo – MusaKids propongono una visita tematica alla Pinacoteca Matteo Olivero alla scoperta dei paesaggi invernali dipinti dall’artista tra le valli del Monviso. Ruscelli ghiacciati, camini fumanti, tiepidi raggi di luce, alberi spogli e i meravigliosi riflessi sulla neve bianca saranno i protagonisti del percorso guidato che si concluderà con un’attività creativa per dar vita a biglietti augurali ispirati alle opere del pittore piemontese. Il laboratorio è rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni e si svolgerà dalle ore 16:00 alle ore 17:30 nelle sale della Pinacoteca Matteo Olivero, situata in Via Salita al Castello, 26 a Saluzzo (CN). Il costo dell’iniziativa è di 5 euro a partecipante con possibilità per gli accompagnatori di visitare il Museo con biglietto a tariffa ridotta.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a musakids@itur.it o chiamare il numero 329 3940334. Ricordiamo che la prenotazione agli eventi è obbligatoria.

(Foto tratta dalla pagina Facebook di MuSa)