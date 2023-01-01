"Natale in famiglia (Queer)": musica e inclusione al Cinema Vekkio di Corneliano

CUNEO CRONACA - Il Natale arriva in anticipo al Circolo Arci Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba, e lo fa in grande stile con “Natale in Famiglia (Queer)”, una serata speciale dedicata alla comunità, alle relazioni e alle collaborazioni artistiche e culturali nate intorno al circolo. L’evento, in programma sabato 20 dicembre, è il frutto del contributo attivo delle realtà che animano da anni la programmazione del CVK, tra cui Radio Fujòt, OK Fest, Urtija, Fans Out e ARCI Ri(s)volte, e si trasforma in una vera festa di fine anno condivisa, tra musica dal vivo, dj set, letture e momenti di socialità.

La serata prenderà il via alle ore 20 con una cena sociale, su prenotazione, e proseguirà con esibizioni artistiche a tutto tondo: Autobuskers, band locale tra le più rappresentative per energia e contaminazioni; CNOFX, con punk e sonorità DIY in un tributo generazionale; Disco Fujot & Lo Stiradischi, tra vinile, pop queer e dancefloor; e letture in musica a cura di ARCI Ri(s)volte, progetto culturale e sociale che promuove parole, diritti e partecipazione.

“Natale in Famiglia (Queer)” gioca con l’immaginario tradizionale delle feste, trasformandolo in un’occasione per rivedere e riscrivere il significato di comunità: aperta, inclusiva e affettuosamente irriverente. L’appuntamento è per sabato 20 dicembre al Circolo Arci Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba, con ingresso riservato a socie e soci ARCI.