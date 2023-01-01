Cuneo, torna "Natale in corso Giolitti": artigianato, antiquariato e animazione

CUNEO CRONACA - L’associazione La Nuvola organizza la nona edizione del mercatino “Natale in Corso Giolitti”, in programma sotto i portici lato destro del corso sabato 13 e domenica 14 dicembre, dalle 9 alle 19.

Banchi di artigianato e antiquariato provenienti da Piemonte e Liguria offriranno oggetti unici, perfetti per arricchire la casa o per regali originali.

A completare l’iniziativa, il Comitato di Quartiere Cuneo Centro porterà banchi di associazioni lungo l’ultimo tratto di Corso Giolitti verso la stazione.

Il mercatino sarà animato da Babbo Natale e i suoi Elfi, che nel pomeriggio (dalle 14.30 alle 19) distribuiranno doni ai bambini e si presteranno per foto ricordo.