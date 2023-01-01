Natale con pioggia e neve a bassa quota: allerta gialla sul Cuneese, migliora da Santo Stefano

CUNEO CRONACA - Fino al mattino della giornata di Santo Stefano, all'interno di una vasta saccatura atlantica, si svilupperà una serie di minimi depressionari in area mediterranea che manterrà condizioni perturbate sulla nostra regione con precipitazioni moderate diffuse, più persistenti tra Torinese e Cuneese, in particolare nelle vallate.

La quota delle nevicate subirà un rapido e brusco calo già nel pomeriggio odierno da 1000-1100 metri fino a 700-900 metri, con valori inferiori sui 400-600 metri su Cuneese, Langhe, Roero e collina torinese.

Dal pomeriggio del 26 dicembre un promontorio anticiclonico, in espansione dalle Isole Britanniche verso la Germania, favorirà l'allontanamento della struttura depressionaria riportando cieli soleggiati su tutto il territorio piemontese.

In relazione ai fenomeni attesi, il Centro Funzionale ha emesso una allerta gialla per neve sulla pianura cuneese e nelle valli Varaita, Maira, Stura e Tanaro.

Giovedì 25 dicembre

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: deboli o moderate diffuse, più persistenti e localmente forti a ridosso delle vallate del Torinese e del Cuneese, in temporanea attenuazione nelle ore centrali della giornata. Quota neve sui 400-700 m sul basso Piemonte, sui 500-700 metri sul Torinese in temporaneo rialzo fino a 900 m nelle ore centrali, tra i 700 metri ed i 900 metri sul Piemonte settentrionale.

Zero termico: stazionario sugli 800-1000 metri a sud e 1000-1200 metri a nord.

Venti: dai quadranti orientali a tutte le quote; moderati o localmente forti in montagna e fino a quote collinari, in pianura moderati con rinforzi estesi sulle zone orientali.

Venerdì 26 dicembre

Nuvolosità: cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto; schiarite dalla tarda mattinata a partire da Verbano, Biellese e pianure orientali, in graduale estensione verso Torinese, Astigiano ed Alessandrino.

Precipitazioni: deboli o moderate diffuse fino al primo mattino, in esaurimento a partire da est con fenomeni residui fino alle ore centrali tra Alpi Cozie e Alpi Liguri.

Quota neve inizialmente sui 500-700 metri sul basso Piemonte e 700-900 metri altrove, in generale rialzo.

Zero termico: in rialzo sui 1100-1300 metri a sud, a nord sui 1400-1600 metri.

Venti: dai quadranti orientali a tutte le quote, moderati in montagna e fino a quote collinari, deboli o localmente moderati in pianura.

Sabato 27 dicembre

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in forte rialzo fino a 2800-3000 metri a fine giornata.

Venti: deboli, orientali in montagna e occidentali in pianura.