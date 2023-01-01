Natale a Limone: presepe pop e fiaccolata sulla neve nel "Borgo d'arte e di luce"

CUNEO CRONACA - Limone accende la magia dell’inverno con il Ponte dell’Immacolata in un’atmosfera avvolgente di luci, creatività e arte.

Venerdì 5 dicembre prende il via il “Borgo d’Arte e di Luce”, con installazioni e proiezioni firmate dal celebre artista Marco Lodola, che trasformeranno il centro storico in un percorso natalizio luminoso fino al 10 gennaio 2026. Il suo “Presepe Pop” reinterpreta l’iconografia natalizia trasformandola in un racconto contemporaneo, creando un percorso visivo che accompagnerà i visitatori durante il periodo delle festività. Il progetto è promosso dall’Associazione Culturale Ego Bianchi, con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte e della Regione Piemonte, e realizzato da Ventura Academy.

Sabato 6 dicembre, a partire dalle 17, Piazza del Municipio ospiterà l’accensione del grande albero addobbato, con la presenza di Babbo Natale e intrattenimento musicale. Alle 17.30 i maestri delle scuole sci limonesi offriranno al pubblico lo spettacolo della suggestiva fiaccolata sulla neve con arrivo in Piazza del Municipio. Alle 18, nella Chiesa parrocchiale di San Pietro, sarà celebrata la Santa Messa.

Sempre sabato 6 dicembre, alle 17 nei locali dell’ex Banca Popolare di Novara, in via Roma 5c, si terrà l’inaugurazione della mostra “Pittori dall’800 ai giorni nostri”. L’esposizione, promossa dall’Associazione culturale Ego Bianchi e dalla Galleria Senesi Arte di Cuneo, resterà aperta tutti i giorni nelle vacanze di Natale e dal venerdì alla domenica fino a fine stagione, con orario dalle 10-12/15-18. Ingresso libero.

Domenica 7 dicembre è in programma un’escursione con le ciaspole verso Pian Madoro (1765 metri) con la guida escursionistica Monica Dalmasso. Un itinerario panoramico lungo un crinale soleggiato che attraversa le borgate di Limonetto, fino a raggiungere l’ampio pianoro circondato da vette frequentate dagli scialpinisti, come i monti Giosolette, Ciamoussè e Bisalta. Il ritrovo è fissato alle 9.30 sul piazzale vicino alla chiesa di Limonetto, rientro previsto nel primo pomeriggio. Il percorso è lungo 9 chilometri, con un dislivello di 400 metri, e si rivolge ad adulti e ragazzi con una buona abitudine alla camminata in montagna. I partecipanti dovranno essere muniti di: racchette da neve, bastoncini, scarponcini e capi impermeabili, berretto, guanti, occhiali da sole, scaldacollo o buff, cibo, borraccia d'acqua e/o thermos di thè caldo, artva, pala e sonda. Per chi fosse sprovvisto di parte dell'attrezzatura, è prevista la possibilità di noleggio.

L’iniziativa ha un costo di 15 euro a persona, con riduzioni per famiglie e ragazzi. Il percorso potrebbe subire variazioni a seconda delle condizioni della neve. Per info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) –moni.dalmasso@libero.it.