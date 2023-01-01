Nasce Greenhas Sense, la web app alleata degli agricoltori contro la crisi climatica

CUNEO CRONACA - Greenhas Group, realtà leader a livello internazionale nel settore della nutrizione vegetale e dei biostimolanti, annuncia il lancio di Greenhas Sense, una nuova web app dedicata al supporto decisionale per agronomi e agricoltori. Sviluppata in sinergia con Pàlada, innovativa startup tecnologica basata ad Alba, la piattaforma nasce con un obiettivo preciso: fornire strumenti predittivi e gestionali per contrastare gli stress abiotici causati dalla crisi climatica.

Il cambiamento climatico sta imponendo sfide senza precedenti al settore primario. Siccità prolungate, ondate di calore improvvise e sbalzi termici mettono a rischio le rese agricole. In questo scenario, Greenhas Sense integra indici satellitari sullo stato di salute delle colture con dati climatici storici, traducendoli in indicazioni operative per interventi mirati, in particolare per ottimizzare l’impiego di fertilizzanti e biostimolanti. Questi ultimi, se applicati preventivamente, aiutano a mitigare gli effetti degli stress ambientali, riducendo le perdite produttive e migliorando l’efficienza complessiva delle coltivazioni.

"Questa partnership rappresenta un ponte tra la nostra esperienza nel campo della nutrizione vegetale e le frontiere del digitale" dichiara Lorenzo Gallo, vicepresidente di Green Has Italia. "Grazie a questa collaborazione possiamo offrire ai nostri partner strumenti concreti per prendere decisioni più tempestive e precise, adattando gli interventi sulla base delle condizioni climatiche e colturali".

Il rilascio della piattaforma seguirà un rigoroso percorso di validazione. Nel corso del 2026 inizierà una fase di sperimentazione strategica in Est Europa, in particolare in Ungheria e Bulgaria, dove operano i distributori Seedplus e Agro Fertil, specializzati nelle colture estensive, quali cereali e oleaginose.

Questi mercati fungeranno da "early adopter", consentendo di validare sul campo i modelli previsionali e di ottimizzare le raccomandazioni agronomiche in funzione delle specifiche condizioni pedoclimatiche.

Greenhas Group è un'azienda italiana, con sede legale e produttiva a Canale, specializzata nella ricerca, produzione e commercializzazione di prodotti per la nutrizione vegetale. Con un forte focus sull’innovazione sostenibile, sviluppa biostimolanti e fertilizzanti ad alta efficacia ed efficienza, supportando gli agricoltori di tutto il mondo nel migliorare resa e qualità delle colture nel rispetto dell’ambiente. Il Gruppo amplia la propria presenza internazionale attraverso un secondo impianto produttivo in Giordania e filiali commerciali in Spagna, Brasile, Cile e Polonia (società partecipata), rafforzando il proprio presidio diretto a livello globale.