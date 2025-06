"Narrazioni resistenti": a Paraloup la voce ritrovata del partigiano Pedro Ferreira

CUNEO CRONACA - Sabato 28 giugno, alle ore 15, appuntamento a Borgata Paraloup per un incontro dedicato alla memoria e alla riflessione storica, in compagnia di Chiara Colombini, curatrice del libro Diario partigiano di Pedro Ferreira (Bollati Boringhieri, 2025), e di Leonardo Mineo, autore della postfazione e docente di archivistica all’Università di Torino. L’iniziativa mette al centro l’importanza del diario di Ferreira come strumento prezioso per comprendere a fondo la Resistenza e per preservare, a ottant’anni dal 25 aprile 1945, il ricordo delle scelte coraggiose dei giovani partigiani.

Scritto tra il luglio 1943 e il dicembre 1944 (poco prima della sua cattura e fucilazione), questo diario offre una visione autentica e complessa delle motivazioni e delle difficoltà della lotta antifascista. Il testo di Chiara Colombini evidenzia come il diario, confrontato con fonti d’archivio, illumini le dinamiche interne della Resistenza, incluse le divergenze strategiche e le tensioni politiche. Questa edizione critica vuole restituirne l’umanità, liberandolo dalla fissità del mito per riconsegnarlo alla storia, con le sue contraddizioni e tutta la forza delle sue scelte.

In occasione dell’evento Narrazioni resistenti: una giovane voce partigiana sarà anche possibile visitare la mostra Velia e Giacomo, curata da Maurizio Galli, disponibile fino al 28 giugno 2025. L’ingresso alle iniziative è gratuito. Prenotazione consigliata scrivendo a info@nutorevelli.org. Il parcheggio per le auto è al pianoro del Chiot Rosa, da qui in 40’ a piedi su strada asfaltata si raggiunge la Borgata Paraloup. Per informazioni e prenotazioni: info@nutorevelli.org | 375 591 4347; prenotazioni@paraloup.it | 349 639 7386.