Narrar Castelli e vini: domenica alla scoperta della storia di Serralunga e Magliano Alfieri 

CUNEO CRONACA - La storia va in scena nei castelli di Langhe e Roero, con la XX edizione di “Narrar castelli e vini” che fa tappa anche nei manieri della Barolo & Castles Foundation.

In particolare a Serralunga e Magliano Alfieri, dove l’iniziativa promossa in collaborazione con l’associazione Turismo in Langa sarà un’occasione per vivere – nel pieno rispetto delle normative anti-Covid – un’esperienza che s’ispira al passato e coglie alcuni particolari aspetti del presente, oltre che brindare insieme davanti a un panorama mozzafiato sulle colline Unesco.

DOMENICA 18 OTTOBRE A SERRALUNGA CON LE ATMOSFERE DEL DECAMERON DI GIOVANNI BOCCACCIO

A Serralunga, d’intesa con la Direzione regionale Musei del Piemonte cui fa capo il castello, proprio come nelle dieci giornate trascorse da alcuni giovani nella campagna toscana nel tentativo di sfuggire alla peste nera del 1348, quasi 700 anni dopo rivivrà in Langa l’atmosfera del Decameron di Giovanni Boccaccio.

Tra i curati giardini del maniero, costruito proprio fra il 1340 e il 1357, la “brigata” che parteciperà a Narrar Castelli e Vini potrà immedesimarsi nei protagonisti di una delle opere più grandiose della storia d’Italia, manifesto della rinascita dell’umanità, tornata oggi estremamente attuale.

Del resto il periodo storico che stiamo vivendo, dal lockdown di marzo e poi, ancora, con l’evoluzione della pandemia di coronavirus, trova straordinarie similitudini con quanto vissuto nel Trecento. La situazione attuale e quella che fa da cornice al Decameron sono incredibilmente vicine e alcuni passi del proemio dell’opera potrebbero essere stati scritti esattamente oggi. E allora, anche questa volta, forse l’arte, la letteratura e la condivisione possono essere validi antidoti per ritrovare un po’ della bellezza e serenità che le restrizioni di questi mesi hanno appannato. O, per usare le parole del Boccaccio, “… quella allegrezza e festa prendendo che questo tempo può porgere”. Un narratore leggerà alcune delle celebri Novelle: da quella di Chichibio (giornata VI, novella 4) a quella di frate Cipolla (giornata VI, novella 10) e molte altre ancora. E i giardini del castello di Langa faranno la loro parte accogliendo la brigata tra le fronde del verde e il paesaggio a perdita d’occhio che faranno da scenografia alle letture. Proprio come allora, ci si potrà, almeno per un giorno, allontanare dalla città verso la campagna, riempiendosi gli occhi di bellezza e il cuore di leggerezza. L’evento, nel pieno rispetto delle normative anti-contagio, sarà come sempre con accompagnamento guidato per ragioni di sicurezza del visitatore e di tutela del bene. A seguire, le letture saranno fatte in un delizioso angolo del giardino sorseggiando un vino della cantina Garesio di Serralunga d’Alba. In caso di maltempo le letture si terranno negli spazi del Cantinone.

Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (partenze ogni 30 minuti)

Contributo per la visita narrata: gratuito per bambini fino a 10 anni, 8 euro per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni e 10 euro per gli adulti. Possessori abbonamento Musei Torino Piemonte Card 8 euro.

La prenotazione obbligatoria per la visita al Castello di Serralunga d’Alba dovrà essere prenotata inviando una mail a info@castellodiserralunga.it

DOMENICA 18 OTTOBRE A MAGLIANO ALFIERI CON LE VISITE NARRATE IN COMPAGNIA DI UN PROFESSORE APPASSIONATI DI VITTORIO ALFIERI

Le visite narrate nel maestoso castello di Magliano permetteranno di scoprire la storia della famiglia Alfieri di Sostegno e di ammirare il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari – Cultura del Gesso, per un’affascinante giornata in cui respirare l’atmosfera di epoche passate, tra le mura del maniero, nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza. In particolare, sarà un professore appassionato di Vittorio Alfieri ad accompagnare in visita tra le sale del castello la propria classe di studenti, alla ricerca di un famoso quadro di Cleopatra, che pare aver ispirato il tragediografo nell’ideazione del Saul. Ma, a sorpresa, la classe di studenti giungerà al maniero negli anni ’90, proprio mentre è in fase di allestimento il Museo dei Gessi grazie alla volontà di Antonio Adriano. Al termine della visita sarà possibile degustare un vino della cantina del territorio di Magliano Bric Cenciurio.

Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (partenze ogni ora circa, ultima partenza alle ore 17)

La prenotazione obbligatoria per la visita al Castello di Magliano Alfieri dovrà essere prenotata inviando una mail a prenotazioni@barolofoundation.it

NARRAR CASTELLI E VINI

Il circuito – che, oltre a Serralunga e Magliano Alfieri comprende visite anche ai castelli di Benevello, Monticello d’Alba, Monteu Roero e Sanfrè e il Museo della Battaglia di Ceresole d’Alba tra le domeniche 18 e 25 ottobre – offre un viaggio a ritroso nel tempo per permettere al pubblico di scoprire eventi e aneddoti memorabili, oltre a gustare la ricchezza della produzione enogastronomica del territorio.

Protagonisti indiscussi, i castelli e la loro narrazione, che permette al visitatore di diventare parte integrante della scena e interlocutore dei personaggi tra storie e leggende. Non una semplice visita guidata, dunque, ma un evento dove il fil rouge è dato dal racconto: una visita narrata.

I visitatori sono infatti accompagnati alla scoperta degli edifici dagli stessi personaggi – narratori, animatori e guide turistiche per l’occasione in abiti d’epoca – nei panni degli antichi abitanti che vissero fra quegli ambienti per raccontare vicende storiche, leggende e curiosità legate ai loro castelli.

“Narrar castelli e vini”, quest’anno alla XX edizione, è organizzato da Turismo in Langa con il contributo di Fondazione Crc, in collaborazione con la Barolo & Castles Foundation, Associazione Bel Monteu e con i proprietari dei manieri.

