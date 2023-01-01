"Musica natura" ad Alba: i grandi artisti degli anni '70 e la nascita della coscienza ecologista

CUNEO CRONACA - Il secondo incontro del calendario di talk Chasing the Future, in programma per venerdì 27 febbraio, alle 18, in Sala Riolfo ad Alba, si intitola “Musica natura”. Lo scrittoreWalter Pistarini illustrerà come l’opera dei grandi artisti degli anni ’70, da Dylan a Bowie, da Dalla a Celentano, dai Beatles a De André, sia stata incentrata sui temi ambientali e abbia contribuito alla formazione di una coscienza ecologista.

Il suo libro “Canzoni per un sogno. Prima enciclopedia della canzone ecologista” (Cose Note Edizioni) a fine 2025 è stato inserito tra i finalisti segnalati al premio internazionale di comunicazione e creatività Climate ChanCe promosso dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, Europe Direct Venezia Veneto e con il patrocinio di Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC), WWF Italia, Legambiente e Isde Italia - Medici per l’Ambiente.

La mini rassegna si concluderà venerdì 6 marzo alle 18 in Sala Riolfo con un incontro dedicato ai più giovani (bambini in età prescolare e scolare) alla scoperta dell’attualità de “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, guidati da Filippo Cosentino. Chasing the Future è organizzato dall’associazione Milleunanota con il sostegno di Fondazione CRC e Banca d’Alba. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito.