"Musica in cascina", la rassegna si chiude con il brio del Guitalian Quartet a Ca 'd Marieta

CUNEO CRONACA - Sabato 1° luglio alle 21 la fortunata rassegna Musica in Cascina si chiude con il brio del Guitalian Quartet, attivo dal 2006 e affermatosi come la più prestigiosa formazione italiana nel suo genere. Le chitarre di Guido Fichtner, Claudio Marcotulli, Stefano Palamidessi e Adriano Walter Rullo ci porteranno in un variopinto viaggio da Rossini alla musica brasiliana.

L'appuntamento sarà a Ca ‘d Marieta, alle porte di Alba, in località Piana Biglini: il giardino e i suoi porticati accoglieranno il pubblico in un’atmosfera conviviale, la cornice raffinata e informale di una cascina storica piemontese. Le serate termineranno in un brindisi conviviale con la presenza dei vini delle Cantine Marchese Fracassi di Cherasco, Teo Costa di Castellinaldo, dei vini premiati al Concours Mondial de Bruxelles e del Consorzio dell’Asti DOCG, con degustazioni commentate dal giudice internazionale Ico Turra.

Ingresso inclusi i brindisi a fine concerto

Ingresso singolo: 10 euro

Ingresso libero ai minori di dieci anni

Prenotazioni

È possibile la prenotazione sul sito www.albamusicfestival.com