Musica in cascina: Festival Suoni delle Colline alle porte di Alba con 4 appuntamenti

CUNEO CRONACA - Musica in Cascina, anteprima della XX edizione del festival estivo Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, accompagnerà per i quattro sabati di giugno l’estate del territorio. Un progetto congiunto tra il Parco Culturale in collaborazione con Colline del Gusto e il Centro Culturale San Giuseppe, con la direzione artistica di Giuseppe Nova. Un trait d’union ideale tra l’Alba Music Festival, appena concluso, e Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, la rassegna itinerante che porta la musica classica sul territorio con un’importante manifestazione estiva che comprende oltre 30 concerti.

Gli appuntamenti di Musica in Cascina si svolgeranno nella dimora storica Ca ‘d Marieta, alle porte di Alba, una struttura risalente al 1785. Il giardino e i suoi porticati accoglieranno il pubblico in un’atmosfera conviviale, la cornice raffinata e informale di una cascina storica piemontese. Le quattro serate termineranno con un brindisi e la presenza dei vini di rinomate Cantine.

Quattro programmi di sicuro interesse ed attrazione, partendo sabato 6 giugno dai famosi Concerti Brandeburghesi in rivisitazione jazz. Questa elaborazione ci dimostra quanto la musica di Johann Sebastian Bach possa diventare un canovaccio infinito d’ispirazione e creatività, miscelando il rigore formale e la fantasia improvvisativa. Un programma originale che sta riscuotendo un grande apprezzamento e riscontro, con il flauto d’oro di Giuseppe Nova, direttore artistico della manifestazione, Giovanni Scotta al pianoforte, autore anche di questi straordinari arrangiamenti, e Giorgio Boffa al contrabbasso. Viaggio in Europa è una carrellata di autori da Vivaldi a Paganini, da Popp a Monti, un viaggio tra stili ed atmosfera, tra cantabilità e virtuosismo estremo, accompagnati da due straordinari solisti internazionali, il violoncellista Claude Hauri e il pianista Daniel Moos. Cambio di scena verso il mondo della vocalità con un programma che ci condurrà dall’Opera alle romanze, fino alle canzoni classiche di origine partenopea, diventate veri simboli e cifre distintive della cultura nazionale. Ci condurranno in questo viaggio il soprano macedone Tamara Angelovska, assieme al baritono Antonio Sarnelli de Silva e a Paolo Scibilia al pianoforte. Un recital pianistico rivolto al romanticismo in musica per concludere la rassegna, il giovane talento del pianoforte Raffaele d’Angelo a confronto con Schubert e Chopin.

Al termine dei concerti un brindisi con quattro noti produttori locali, un momento di convivialità ed amicizia, condiviso con gli artisti, per rendere indimenticabili questi quattro sabati d’inizio estate.

Calendario

Sabato 6 giugno - ore 21, BRANDENBURG IN JAZZ con Giuseppe Nova flauto, Giorgio Boffa contrabbasso e Giovanni Scotta pianoforte.

Sabato 13 giugno - ore 21, VIAGGIO IN EUROPA con Claude Hauri violoncello e Daniel Moos pianoforte.

Sabato 20 giugno - ore 21, OPERA, ROMANZE E CANZONI conTamara Angelovska soprano, Antonio Sarnelli de Silva baritono e Paolo Scibilia pianoforte.

Sabato 27 giugno - ore 21,I GRANDI ROMANTICI con Raffaele d’Angelo pianoforte.

Ingresso inclusi i brindisi a fine concerto

Ingresso singolo: 12 euro. Abbonamento a quattro concerti: 28 euro. Abbonamento per gli Amici di Alba Music Festival: 20 euro. Ingresso libero ai minori di dieci anni. Prenotazioniandando sul sito www.albamusicfestival.com.