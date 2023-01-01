Musica, cinema e teatro a Cuneo: "Zoe in città" con nuovi appuntamenti da non perdere

CUNEO CRONACA - Da venerdì 26 giugno, torna Zoé in città, con la settima edizione. Fino al 5 luglio, per dieci giorni, Piazza Virginio e il Complesso di San Francesco saranno attraversati da spettacoli, musica, circo contemporaneo, cinema, incontri e momenti di confronto. Un festival che prova a portare in città cultura contemporanea accessibile, curiosa, libera, capace di far incontrare persone, idee e linguaggi diversi.

Tra gli ospiti di quest'anno ci saranno Sotterraneo, Kepler-452, Daniele Gaglianone, Davide Grasso, Collettivo EFFE, Intrepidus, Grito, Phonophobia, oltre al ritorno di Botanica Queer. Il tema dell'edizione, "Corpi Altri_Menti", parla di corpi che resistono, comunicano, immaginano, costruiscono relazioni e producono pensiero. Un invito a guardare il mondo da prospettive diverse, fuori dagli schemi e dalle semplificazioni.

IL PROGRAMMA

Venerdì 26 giugno in Piazza Virginio alle 19 si terrà lo spettacolo "Castelli d’aria" il nuovo progetto di circo contemporaneo di Luna Papia, un viaggio poetico tra terra e aria, identità e trasformazione. Lo spettacolo esplora il rapporto tra corpo, materia e movimento attraverso un linguaggio che intreccia trapezio ballant, danza, teatro fisico e ricerca visiva. Al centro della scena c’è la terra, elemento primordiale e mutevole, che diventa compagna di gioco, ostacolo, rifugio e strumento di trasformazione. Ideazione e interpretazione: Luna Papia, con la collaborazione artistica di Alessandro Maida. Discipline: trapezio ballant, acrodance, manipolazione di oggetti, danza e teatro fisico. Per maggiori info tel. 331 3175444.

Mentre alle 21, in Piazza Virgionio sarà la volta di "Circo Zoé and friends", una festa artistica creata per questa occasione dall’incontro tra le artiste che durante il festival abitano il dietro le quinte. Il pubblico sarà guidato in un percorso tra corpi in movimento, suoni, parole e luci all’interno del Complesso Monumentale di San Francesco. Quest’anno il percorso prenderà vita e nome da “I miei nervi scoperti”, una raccolta di racconti di recente pubblicazione di Sonia Lisco. La nostra festa artistica di apertura si contamina con la presentazione del suo libro. I corpi e lo spazio scenico vivranno in un dialogo intimo tra voce, corpo e spazio scenico, anche attraverso l’interpretazione dell’autrice di estratti dai suoi racconti. L'evento sarà seguito dal concerto "Lindal", dall’occitano “soglia, principio di …”, con Chiara Cesano (violino) e Roberto Avena (fisarmonica). Come alchimisti del suono, esplorano le profondità della tradizione occitana: la musica popolare diventa la fondamenta dei loro esperimenti, l’elettronica il mezzo attraverso cui dar vita alle loro visioni.

Sabato 27 giugno alle 11 in Piazza Virginio la compagnia Circo Enxame presenta lo spettacolo "Sulle orme del serpente", evento che unisce la narrazione orale agli elementi del circo contemporaneo, della danza, del teatro e della musica, e che in soli 30 minuti invita il pubblico a immergersi in un viaggio sensibile e affascinante attraverso gli ecosistemi del Brasile e la storia del serpente Safira. Lo spettacolo è adatto a tutte le età: con percussioni brasiliane, corpo in movimento e poesia recitata, la narrazione ruota attorno a Safira, un serpente curioso e viaggiatore che, attraversando paesaggi e incontri, ci invita a riflettere su amicizia, appartenenza, ecologia, comunità e l’interdipendenza di tutte le forme di vita. La scenografia artigianale, un libro di stoffa cucito e dipinto a mano, con dettagli ricamati ed elementi in tecnica pop-up, realizzata con merletti e riferimenti all’artigianato brasiliano, accoglie anche la protagonista: un serpente costruito manualmente con cartapesta, stoffa e fil di ferro, che danza, interagisce ed emoziona. Con delicatezza, umorismo e bellezza visiva, lo spettacolo attraversa diversi linguaggi per risvegliare l’incanto e la consapevolezza ambientale, lasciando in ogni spettatore una domanda: da dove veniamo, dove stiamo andando e come possiamo prenderci cura, insieme, del luogo in cui viviamo?

Circo Enxame è un collettivo multidisciplinare fondato nel 2014 dagli artisti brasiliani Veronica Piccini e Vinícios Debs. Le loro creazioni attraversano i linguaggi della musica, della danza, del teatro e delle arti visive, intrecciandosi con le tecniche del circo contemporaneo. La compagnia ha creato gli spettacoli No Rastro da Cobra, Enxame e Sobrevoltas, oltre al video-circo Urubu, premiato al Circus International Film Festival nel 2023. Attualmente è impegnata nella creazione di un nuovo progetto: Área Sem Fio.

Sempre sabato 27 giugno alle 17:30 al Complesso Monumentale di San Francesco, la compagnia Cascina all’inverso presenta "La Fiera all’Inverso",un rocambolesco intreccio di circo contemporaneo, musica, teatro e performance in luoghi non convenzionali. Una vera fiera nel cuore del festival, attraversata da otto progetti in creazione – quattro sabato e quattro domenica – che invitano il pubblico a entrare nei processi artistici di spettacoli in divenire e progetti visionari. In scena: Eva Lunardi, Ladies Grazie, Carolina Khoury e Federica Buzzi. "La Fiera All’Inverso" nasce dalla collaborazione tra Offbeat (BE) e La Cascina All’Inverso (IT), è uno spazio in cui convergono creazione artistica, formazione, ricerca e collaborazioni, mantenendo al centro una dimensione collettiva, indipendente e partecipativa. A seguire in Piazza Virginio alle 18:30 la presentazione, in collaborazione con Il Libraio Cuneo, del nuovo libro "I miei nervi scoperti" di Sonia Lisco, una raccolta di racconti che parte dal corpo dai suoi odori, tremori, rossori, desideri e difetti – per interrogare, con ironia e inquietudine, ciò che spesso non riusciamo a dire. Attraverso storie d’amore, crisi, nuove tecnologie e relazioni mancate, il libro prova a mostrare come il corpo non sia solo ciò di cui scriviamo, ma forse il luogo da cui la scrittura comincia.

Sonia Lisco nasce a Bari nel 1994. Ricercatrice indipendente e consulente freelance, collabora con associazioni e conduce laboratori di filosofia rivolti alla cittadinanza. Ha co-firmato il progetto editoriale Tecniche per non imparare a ferirsi e testi di canzoni con la cantautrice Anna Carol. I miei nervi scoperti è il suo libro di esordio (Racconti edizioni, 2026).

Alle ore 21 al Complesso Monumentale di San Francesco la compagnia Phonophobia presenta Fast Food Emotion – Volume II, una forma breve di circo contemporaneo che intreccia corpo, politica ed emozione per interrogare alcune delle urgenze del nostro tempo: la crisi ecologica, il consumismo e le dinamiche di potere che legano capitalismo, patriarcato e sfruttamento ambientale. Attraverso un linguaggio fisico, visivo e poetico, la performance crea paesaggi emotivi che invitano a una riflessione critica, mettendo in discussione i confini tra umano e non umano, bellezza e mostruosità, amore e violenza. Il corpo diventa così uno spazio di resistenza e trasformazione, capace di immaginare narrazioni alternative e nuovi modi di abitare il presente.

Phonophobia è una compagnia transdisciplinare con sede a Tolosa. All’incrocio tra circo contemporaneo, pratiche sonore e riflessione politica, sviluppa un linguaggio scenico ibrido che intreccia circo, paesaggi plastici e viaggi sonori. La sua ricerca artistica rivendica l’imperfezione, la porosità tra le discipline e un’esplorazione sensibile del corpo come veicolo di vulnerabilità e resistenza.

Alle 21:30 al Chiostro del complesso monumentale di San Francesco in programma "Dj Show", una performance di "Sotterraneo", con un obiettivo apparentemente semplice: far ballare un pubblico dentro una drammaturgia. Una playlist di canzoni di ogni genere e epoca viene intervallata da azioni rapide, testi brevi e visioni di passaggio, con l’idea di mettere in campo un esperimento intermedio fra DJ set e teatro dove il vero spettacolo è il pubblico che danza. Ideazione e regia Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa, con Sara Bonaventura, Claudio Cirri, scrittura Daniele Villa, sound design Simone Arganini, Mattia Tuliozi, luci Marco Santambrogio, tecnica Nicolas Baggi.

Sotterraneo è un collettivo di ricerca teatrale che nasce nel 2005 a Firenze, riceve negli anni vari riconoscimenti tra cui Premio Lo Straniero, Premio Hystrio, Be Festival First Prize, Silver Laurel Wreath Award e tre Premi UBU di cui due per spettacolo dell’anno con Overload e L’ Angelo della Storia.

Domenica 28 giugno alle 21:45, al Complesso Monumentale di San Francesco la compagnia El Grito presenta "Circo, magia e meccanica celeste" con Giacomo Costantini, testi originali: Violette Cortiles, scenografie: Simone Alessandrini, musiche: Giacomo Costantini e Valeria Sturba, consulenza magica: Luca Terranova

Prodotto da: SIC / Stabile di Innovazione Circense.

Una stella cadente si spegne in pochi istanti. E se riuscissimo a rallentarla per avere il tempo di riflettere su cosa desideriamo davvero? Dopo venticinque anni di ricerca e sperimentazione nell’ambito del circo contemporaneo, Giacomo Costantini firma il suo primo solo. Un’opera intima e ambiziosa che fonde circo, musica, illusionismo e letteratura per indagare la natura umana del Desiderio. Il desiderio è un paradosso: risiede nella nostra intimità più profonda eppure è una forza estranea che non ci appartiene del tutto e che non possiamo governare: non siamo noi a sceglierlo, è lui che ci attraversa e ci trascende. È una forza interna a noi e al tempo stesso una spinta che ci porta fuori di noi, verso un altrove potenzialmente meraviglioso e terribile. L’intero spettacolo è scandito dalla traiettoria di una stella cadente. Solitamente abbiamo qualche frazione di secondo per affidarle un desiderio prima che la sua scia scompaia. Questo spettacolo abita proprio quell’istante di luce, espandendolo. Un tempo sospeso che invita ad avvicinarsi ai propri desideri con rispetto e delicatezza, al riparo dalla fretta che contraddistingue le meteore e che, troppo spesso, accompagna le nostre vite.

Mentre martedì 30 giugno alle 21 al Complesso Monumentale di San Francesco torna il film "I nostri anni" di Daniele Gaglianone torna sul grande schermo in una nuova versione restaurata in 4K, realizzata dal Museo Nazionale del Cinema nell’ambito del progetto europeo A Season of Classic Films. Presentato per la prima volta nel 2000 e selezionato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes nel 2001, il film è considerato una delle opere più significative del cinema italiano contemporaneo dedicate alla memoria della Resistenza.

Regia: Daniele Gaglianone, sceneggiatura: Daniele Gaglianone, Giaime Alonge, fotografia: Gherardo Gossi. Interpreti: Virgilio Biei, Piero Franzo, Giuseppe Boccalatte, Massimo Miride, Enrico Saletti, Luigi Salerno, Diego Canteri. Attraverso la storia di due ex partigiani piemontesi, legati da un passato che continua a interrogare il presente, I nostri anni riflette sul rapporto tra memoria individuale e memoria collettiva, sul trascorrere del tempo e sulle ferite della storia che non smettono di lasciare tracce. Un’opera intensa e originale, costruita tra racconto di finzione e ricerca documentaria, che a venticinque anni dalla sua uscita conserva intatta la sua forza e la sua attualità. Al termine della proiezione, il regista Daniele Gaglianone incontrerà il pubblico in un dialogo condotto da Alessandro Pelli.

Il film restaurato prende vita nuova, le immagini sono più vivide che mai e questo rende ancora più urgente e necessario uno dei nodi centrali di questo film, di questa storia: se sia possibile avere un rapporto etico con la violenza, se sia possibile mantenere come essere umano quella dignità che per preservare bisogna essere anche pronti a combattere, ribadendo fino alla fine che gli esseri umani, se sono tutti uguali nelle premesse, non lo possono essere rispetto alle azioni che si compiono e le idee che si abbracciano. Ulteriori informazioni consultando il sito www.zoeincitta.it. Per prenotazioni scrivere a info@zoeincitta.it.