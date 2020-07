Musica, cinecamper e laboratori con Occit’Amo in Val Varaita da giovedì 30 luglio

CUNEO CRONACA - Giovedì 30 luglio alle ore 21.30 a Venasca (Piazza Caduti) "La Grand – Messe" - Cinecamper di Nuovi Mondi Festival Valéry Rosier, Méryl Fortunat-Rossi Belgio, Francia / 2018 / 70' - Documentario.

Un film sui tifosi che vengono ad applaudire il Tour de France, un film sui pellegrini di oggi, un film sui tornanti del leggendario Colle dell’Izoard, un film sui camperisti che si assicurano il loro posto con due settimane di anticipo, un film sullo scorrere del tempo tra la strada e le montagne, un film sull'estate e una nuova routine quotidiana, un film sul nostro bisogno di appartenenza.

Ingresso gratuito.

Obbligatoria la prenotazione sul sito www.occitamo.it

Venerdì 31 luglio 2020 – ore 21.30 Isasca (Parrocchiale San Massimo, piazzetta) FAIA IN CONCERTO

L’Ensemble Faia è un progetto artistico nato dalla passione per la musica medievale e tradizionale. I componenti del gruppo fondono insieme suoni di strumenti antichi e delle tradizioni di varie parti del mondo. In queste profonde radici risiede la ricerca delle melodie e dei modi di proporle oggi. Non a caso Faia, che significa faggio in antico Provenzale, è come un simbolo, un contatto con sonorità capaci di risvegliare suggestioni che risiedono in noi da sempre.

Il gruppo propone concerti d’ascolto, musica di strada, e teatro musicale.

Ingresso gratuito.

Obbligatoria la prenotazione sul sito www.occitamo.it

Sabato 1 agosto 2020 Sampeyre (Rifugio Meira Garneri) HAPPENING MUSICALE DI SUONI DAL MONVISO

Solo su prenotazione, possibilità di pranzare al rifugio Meira Garneri: per info e prenotazioni chiamare il numero +39 0175977181. Le iscrizioni si chiudono giovedì 30 luglio alle ore 20.

Per info e iscrizioni alla giornata scrivere all’indirizzo: info@suonidalmonviso.it o contattare telefonicamente i numeri +39 3493282223 // +39 3493362980.

Sabato 1 agosto 2020 – ore 17 Casteldelfino (Casermette) DESTACHA LA DANÇA

Stage danza con Daniela Mandrile

Obbligatoria la prenotazione al +39 3397950104

Sabato 1 agosto 2020 – ore 21.30

Casteldelfino (Casermette)

CHIARA CESANO E ROBY AVENA IN DUO

Concerto

Ingresso gratuito.

Obbligatoria la prenotazione sul sito www.occitamo.it

Domenica 2 agosto 2020 – ore 6.30

Bellino (Rifugio Melezet)

DUEA

Concerto all’alba Aubada

Chiara (classe 1985) e Sara (classe 1994) sono unite non solo dal legame di sangue ma anche da una forte passione per uno strumento: il violino. Decidono di unirsi per la prima volta per suonare insieme, partendo proprio dalle loro origini, da quel rivolo che dà il nome al duo, per proporre un viaggio nella musica popolare.

Nei loro concerti uniscono le loro diverse esperienze musicali e violinistiche con l’obiettivo di esplorare il repertorio tradizionale, attraverso arrangiamenti originali.

Ingresso gratuito.

Obbligatoria la prenotazione sul sito www.occitamo.it

Domenica 2 agosto 2020 – ore 10

Bellino (Locanda Enventoour)

PROFUMO DELLE ERBE OFFICINALI

Le essenze del territorio, vincitore di uno dei due trofei della riserva della biosfera transfrontaliera del Monviso. Presentato da Laboratorio Euphytos.

Iscrizione obbligatoria – prenotare al numero +393291480685 o alla mail info@laboratorioeuphytos.it

A seguire pranzo a base di erbe alla Locanda Enventoour, con menu a € 25.

Info e prenotazioni: +39 0175956422 // +39 3382461123

Domenica 2 agosto – ore 11 Pontechianale (località Villaretto) ALEVÈ E IL SEGRETO DEL BOSCO CEMBRO

C’è un bosco dove vivono alberi secolari, che raccontano vecchie storie, ricche di misteri, segreti e poesia. Alla scoperta della cembreta dell’Alevè, la più grande delle Alpi: visita teatralizzata per famiglie con bambini, con breve passeggiata naturalistica.

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria in collaborazione con il Progetto Interreg Alcotra n. 1806 Pluf!; sono necessari abbigliamento da trekking, scarpe comode e pranzo al sacco.

Info e prenotazioni: +39 3200616965.

Domenica 2 agosto – ore 15

Bellino (parco giochi Peira Chastel. Arrivo a piedi dal parcheggio con brevissima salita dalla strada che congiunge le borgate Chiesa (parcheggio) e Fontanile)

ROBERT MATTÀ IN DUO

Mattà, amico di Occit’amo da sempre, parte dall’Occitania francese per ritornare ancora una volta ai piedi del Monviso con la sua boha, la cornamusa landese tipica della Guascogna che lo ha reso noto sia come solista, sia come componente dei Trencavèl.

Per garantire la partecipazione nel rispetto delle normative vigenti, una parte degli appuntamenti saranno su prenotazione. Tutte le informazioni, il calendario del festival e le modalità di prenotazione si trovano sempre aggiornate sul sito www.occitamo.it e sui profili social.

Occit’amo è promosso da Terres Monviso e organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni.

È stato realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 2020 del bando “Performing Arts". Con questo festival il Comune di Saluzzo è entrato a far parte di PERFORMING +, un progetto per il triennio 2018-2020 lanciato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Il festival è realizzato con la collaborazione di Espaci Occitan, Nuovi Mondi Festival, La Fabbrica dei Suoni, Borgate dal Vivo, Associazione Ratatoj.

www.occitamofestival.it

Facebook @occitamo

Instagram: @occitamofestival