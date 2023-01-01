MONDOVì
CUNEO CRONACA - Torna per la XIV edizione la rassegna dell’Orchestra Sinfonica di Savona, Voxonus Festival - Dalle Alpi al mare, con settanta concerti da maggio a dicembre. Di seguito gli appuntamenti della settimana.
Domenica 17 agosto, ore 16.00, Certosa di Chiusa Pesio – La Bibbia della musica con Claudio Gilio (viola). Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Sabato 23 agosto, ore 21.15, Villa Rosa – Museo dell’Arte Vetraria Altarese (Altare) – Il salotto musicale nell’Europa del ’700 con il Voxonus Duo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Domenica 24 agosto, ore 20.30, Forte di Santa Tecla (Sanremo) – Un mare di note con Claudio Gilio (viola), Alberto Fantino (fisarmonica) e Maurizio Baudino (chitarra). Ingresso secondo tariffa del Forte: 5 € intero, 2 € ridotto (18-25 anni), gratuito per under 18 e titolari di Membership Card.