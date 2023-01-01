Musica antica a misura di bambino: al Rondò dei Talenti di Cuneo "Modulazioni kids"

CUNEO CRONACA - Domenica 10 maggio alle 17 presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo 1) a Cuneo è in programma l’ultimo appuntamento di “Modulazioni kids”, la rassegna per famiglie con bambini da 0 a 6 anni ideata da Maestro Società Cooperativa di Cuneo in collaborazione con InCantabimbi, gruppo di lavoro che riunisce musiciste ed educatrici promuovendo un percorso di scoperta basato sull’incontro tra musica, didattica, pedagogia e ricerca scientifica dedicata alla prima infanzia, con l’obiettivo dello sviluppo globale e della crescita gioiosa dei bambini attraverso l’ascolto e la pratica musicale.

Bimbi e adulti assisteranno allo spettacolo “Petit Biberon. Un Cavalier di Francia”. In groppa ad un destriero e in compagnia di un misterioso cavaliere, i bambini saranno trasportati in un avvincente viaggio attraverso le meraviglie della musica antica tra Italia e Francia. In una combinazione di giochi musicali interattivi, attività coinvolgenti e danze i giovani partecipanti avranno l’opportunità di imparare e divertirsi insieme. Biglietti (4 euro) sul portale www.ticket.it: gli organizzatori invitano ad acquistare i tagliandi per bambini solo se accompagnati da almeno un adulto.

“Modulazioni kids” è un progetto di Maestro Società Cooperativa ed è organizzato da Noau Officina Culturale in collaborazione con Rondò dei Talenti e con il sostegno di Città di Cuneo, MIC – Direzione Generale Spettacolo, Fondazione CRC e Fondazione Ospedale Cuneo ETS. Per maggiori informazioni e per scoprire il programma completo di tutti gli appuntamenti scrivere a info@modulazioni.net o visitare il SITO.