Musei a Saluzzo, aperture e iniziative d'agosto per soddisfare la sete di cultura

CUNEO CRONACA - Anche nel mese di agosto, MuSa - Musei Saluzzo, in provincia di Cuneo, propone un ricco calendario di eventi e visite per soddisfare il gusto dei diversi target di visitatori, dai più piccoli ai più grandi.

Oltre alle visite di seguito elencate, fino al 31 ottobre, nelle sedi di Castiglia, Casa Cavassa e Monastero della Stella è possibile visitare la mostra “Tesori del Marchesato” con il seguente orario: venerdì e sabato: ore 10-13/14-18; domenica: ore 10-13/14-19.

Inoltre, ogni venerdì, dal 6 agosto al 29 ottobre, alle ore 15 con ritrovo in Castiglia, MuSa offre la possibilità di fare la visita guidata della mostra nelle sue tre sedi, della durata complessiva di circa 2 ore/ 2 ore e mezza, accompagnati da una guida abilitata.

Le visite hanno un numero minimo di 4 partecipanti e la quota a persona è di 20 euro, comprensiva di biglietto di ingresso ai tre siti della mostra e visita.

Sabato 7 agosto – Domenica 8 agosto

> Visite in lingua (inglese – tedesco)

Un percorso che valorizza il patrimonio culturale di Saluzzo in lingua inglese e in lingua tedesca. La visita racconterà l'evoluzione del Castello di Saluzzo e il suo ruolo nel tempo e darà inoltre nuove prospettive, suggestioni e visioni di paesaggi, particolari del castello e del territorio circostante, grazie al suggestivo percorso dei camminamenti di ronda.

Ore 11 e ore 16

Costo: 6 euro a persona

7 Agosto

> Aguzza la vista!

Visita animata per i più piccolini

MuSa Kids, Servizi Educativi di Saluzzo, aspetta i più piccini per visitare insieme i musei della città con un appuntamento che permetterà di scoprire Casa Cavassa. Attraverso una divertente caccia al tesoro, verranno raccontati curiosi aneddoti sui proprietari delle antiche dimore e sulle opere esposte nei musei, stimolando i bambini ad osservare i dettagli per divertirsi imparando!

L’attività è consigliata per bambini tra i 3 e i 6 anni

Orario 16.30

Durata: 1 ora

Costo: 5.00€ a bambino (per gli accompagnatori sarà possibile usufruire di una riduzione sul costo di ingresso)

prenotazioni: musakids@itur.it

Domenica 8 agosto

> A spasso tra i tesori dell’antico Marchesato di Saluzzo

Visita-gioco per bambini e famiglie

In occasione della mostra “I tesori del Marchesato di Saluzzo”, organizzata dalla Fondazione Artea, MuSa Kids propone diversi appuntamenti per bambini e famiglie alla scoperta dell’antica capitale immersa tra le colline del Parco Naturale del Monviso. Percorrendo le strette vie acciottolate del centro storico la visita-gioco si diramerà verso le tre sedi espositive: la Castiglia con il Museo della Civiltà Cavalleresca, Casa Cavassa e Santa Maria della Stella. L’attività propone un itinerario dedicato ai più piccoli per conoscere storie e leggende che si intrecciano tra le antiche mura del borgo e le opere d’arte esposte.

L’attività, consigliata per bambini a partire dai 5 anni, prenderà avvio dalla Castiglia (piazza Castello 1, Saluzzo)

Durata: 2 ore

Costo: 15.00€ a famiglia

prenotazioni: musakids@itur.it

MuSa ricorda gli orari

Casa Cavassa: Martedì, giovedì, venerdì, sabato 10-13/14-18 Domenica e festivi: 10-13/14-19

Castiglia: Lunedì, giovedì, venerdì, sabato: 10-13 / 14-18, domenica 10-13/14-19

Antico Palazzo comunale con torre civica e Pinacoteca Matteo Olivero: Sabato ore 10-13/ 14-18 e domenica 10- 13/ 14-19

Casa Pellico: 2° e 4° domenica del mese: 14-19

(ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura)

La prenotazione è obbligatoria

musa@itur.it / Tel. 0175 240006 - 800 942241.

