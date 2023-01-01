Muore a 38 anni dopo una puntura d'insetto durante un'escursione a Bellino

CUNEO CRONACA - È morto all’ospedale Santa Croce di Cuneo Alex Ammendolia, 38 anni, l’escursionista soccorso nel pomeriggio di domenica a Bellino, in alta Valle Varaita, dopo essere stato punto da un insetto, probabilmente una vespa.

L’uomo avrebbe avuto una violenta reazione allergica mentre si trovava lungo un sentiero. Le sue condizioni sono precipitate rapidamente e, dopo l’intervento dei soccorritori, è stato trasferito in elicottero a Cuneo in codice rosso. Nonostante le cure, è deceduto in ospedale.

Originario della Valle d’Aosta e residente a Torino, Ammendolia era impegnato anche nell’attività sindacale. La Confederazione Unitaria di Base (CUB) lo ha ricordato con un messaggio di cordoglio:

"La Segreteria Nazionale della Confederazione Unitaria di Base esprime il proprio profondo cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa del compagno Alex Ammendolia, una notizia che ha profondamente colpito tutta la nostra Confederazione.

Alex era un giovane sindacalista che aveva scelto di mettere il proprio impegno, le proprie energie e la propria passione al servizio delle lavoratrici e dei lavoratori, ponendo sempre al centro la difesa dei diritti, della dignità del lavoro e della giustizia sociale.

Nel suo percorso sindacale ha saputo coniugare determinazione e sensibilità, partecipando alle battaglie collettive con spirito di solidarietà, generosità e attenzione verso le persone. Un impegno vissuto non come semplice attività sindacale, ma come responsabilità verso chi ogni giorno affronta difficoltà, ingiustizie e disuguaglianze nel mondo del lavoro e nella società.

La sua improvvisa scomparsa lascia un grande dolore tra le compagne e i compagni della CUB e tra tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e condividere con lui esperienze, iniziative e momenti di lotta.

In questo momento così difficile, la Segreteria Nazionale della Confederazione Unitaria di Base si stringe con profonda vicinanza alla famiglia di Alex, ai suoi cari, alle amiche, agli amici e a tutte le compagne e i compagni che gli sono stati vicini.

Il suo impegno e i valori per i quali ha scelto di battersi resteranno parte del patrimonio umano e sindacale della CUB".