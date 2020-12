Muore (74 anni) in un incendio in casa a Caraglio nello stesso giorno del decesso del marito

CUNEO CRONACA - Tragedia a Caraglio nel pomeriggio di martedì 15 dicembre nella centrale via Roma.

Liliana Dutto, 74 anni, presidente della Caraglio Gas, è deceduta in seguito a un incendio divampato nella sua abitazione.

La donna è morta, per una tragica fatalità, lo stesso giorno del coniuge.

Proprio oggi infatti è deceduto anche il marito Franco Ripa (78 anni), commercialista, ex assessore regionale al Turismo del Piemonte ed ex consigliere comunale di Caraglio, noto esponente socialista della Granda e poi impegnato in Forza Italia.

Nella giornata c'è stato un vasto dispiegamento dei soccorsi tra 118, vigili del fuoco e carabinieri, rimasti a lungo sul posto.