Movì, il festival monregalese porta in piazza d'Armi Rose Villain con la sua unica data estiva in Piemonte

CUNEO CRONACA - La grande estate monregalese di "Movì", capace di richiamare oltre 10mila presenze nelle prime date in cartellone, continua con due super ospiti: Rose Villain una delle cantautrici più amate e ascoltate d’Italia, reduce dal disco di platino con il suo nuovo album “Radio Vega” e Tedua, nell’unica esibizione in Piemonte nell’estate 2025.

Sabato 19 luglio la scenografica Piazza d’Armi diventerà la “Wake up Arena”, con un nuovo layout 2025, che la renderà ancora più spaziosa e tecnologica per accogliere la regina della musica pop italiana che ha scelto Mondovì per la sua unica data estiva in Piemonte.

Cantautrice e rapper milanese, Rose Villain, al secolo Rosa Luini, ha debuttato nell’industria musicale statunitense nel 2016 prima di esordire sul mercato italiano nel 2020 con il singolo “Bundy”. Disco di platino con l’album di debutto “Radio Gotham” e concorrente del Festival di Sanremo nel 2024 e nel 2025, è protagonista del talent musicale “Nuova Scena” distribuito da Netflix Italia. Disco di platino anche per il nuovo album “Radio Vega” (Warner Music Italy), un viaggio cosmico, di cui Rose ama definirsi un’esploratrice, per superare i confini terreni e abbracciare l’arte in tutte le sue forme. La costellazione della Lira, illuminata dalla splendida stella Vega, non è solo un punto di riferimento nel cielo, ma è soprattutto simbolo dell’amore sofferto tra Euridice e Orfeo, che porterà quest’ultimo, dopo la morte dalla sua amata, a passare tutta la vita a suonare canzoni tristi. Sono 13 i brani, sotto la direzione artistica di Sixpm, che completano la Radio Trilogy di Rose Villain. Al suo fianco, in questo nuovo progetto, ci sono Guè, Lazza, Geolier, chiello e Fabri Fibra, legati da sempre da una grande stima e amicizia reciproca con l’artista.

La data di Mondovì, l’unica in Piemonte, precederà un grande autunno per Rose Villain con il tour nei palazzetti di Milano, Padova, Roma e Napoli. Memorabile sarà anche la serata di sabato 26 luglio presso i suggestivi Giardini di Villa Nasi, in occasione di un evento esclusivo: Tedua, tra le voci più autentiche e innovative del panorama rap italiano, arriverà a Mondovì per uno show che promette di entusiasmare e divertire.

Immerso nel verde rigoglioso dei giardini e con la vista affascinante su Mondovì Piazza, Tedua, metterà in scena i brani più iconici del suo repertorio, dall’album "La Divina Commedia" ai brani più emblematici del suo percorso artistico, la serata si trasformerà in un viaggio attraverso la poetica del cantautore genovese. Uno spettacolo imperdibile, in una cornice di straordinaria bellezza.

«La stagione degli eventi con biglietto di Movì si chiude con due grandi ospiti, seguiti e amati dai più giovani - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno – Nell’anno dei suoi primi palazzetti, con date all’Unipol Forum di Milano, alla Kioene Arena di Padova, al Palazzo dello Sport di Roma e al Palapartenope di Napoli, avere Rose Villain tra gli ospiti del Movì testimonia la contemporaneità e l’attrattività della nostra kermesse. Tedua non ha bisogno di presentazioni, cantautore tra i più amati del nostro paese porterà in città uno show in un’inedita versione clubbing con i suoi più grandi successi in grado di divertire i più giovani e non solo. Movì come contenitore musicale, ma anche e soprattutto come manifestazione aggregativa, capace di risvegliare il protagonismo delle nuove generazioni, offrendo loro eventi di qualità a prezzi concorrenziali grazie alla sensibilità e all’impegno di tante aziende private che riconoscono nell’Amministrazione comunale un partner serio e affidabile».

Il fondatore dell’associazione Wake Up Graziano Gabbio, che insieme al Comune di Mondovì organizza il Movì Festival, commenta: «La grande estate di Movì continua con due tra gli artisti più amati del nostro paese che hanno scelto Mondovì. Segno questo di come la città sia diventata ormai punto di riferimento per cantanti e performer di fama nazionale e internazionale, grazie a un festival, Movì, che ha già superato le 10.000 presenze».

Il festival Movì è organizzato dall’associazione Wake Up con la collaborazione del comune di Mondovì e MoVì, con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione Crc e Fondazione Crt.