Mountain Echoes a Cuneo: suoni, voci e immagini della Valtellina al cinema Monviso

CUNEO CRONACA - Il racconto di MOUNTAIN ECHOES – suoni voci e immagini della Valtellina – approda a Cuneo mercoledì 13 maggio, alle 21, al Cinema Monviso, in seguito all’invito del Cuneo Montagna Festival. L’ingresso è libero, senza obbligo di prenotazione.

Dopo aver mobilitato l’intera comunità della Valtellina con un inedito approccio artistico e antropologico, le tre ‘Montagne Umane’ dell’artista multidisciplinare Yuval Avital sono state prima presentate con un allestimento diffuso a Sondrio, Bormio e Tirano nel periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

Quindi accompagnate dalla Mostra multimediale ‘MOUNTAIN ECHOES in Valtellina: lo sguardo dell’Artista’ sono state riunite ai Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti di Milano fino al 26 aprile, durante la Milano Art Week e la Milano Design Week.

Cuneo ospita quindi per la prima volta il racconto multimediale di questo viaggio: utilizzando una parte delle fotografie, dei video, delle voci e dei suoni raccolti in questa esplorazione, l’artista Yuval Avital, il presidente del Comitato CULTURA + IMPRESA Francesco Moneta e la direttrice di Yuval Avital Studio Angelica Mezza condivideranno con il pubblico del Cinema Monviso questo viaggio senza precedenti tra le valli e le vette della ‘montagna olimpica’ della Lombardia.

Ideato e realizzato dal Comitato CULTURA + IMPRESA insieme a Yuval Avital e considerato tra i migliori progetti dei Giochi della Cultura di Regione Lombardia, MOUNTAIN ECHOES rappresenta infatti una delle eredità culturali delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ed è stato realizzato grazie alla partecipazione di una rete di istituzioni e imprese del territorio, tra le quali la Provincia di Sondrio, BPER – Banca Popolare di Sondrio e Tessuti di Sondrio - Marzotto Lab.

Alcuni numeri sintetizzano la portata del progetto MOUNTAIN ECHOES in Valtellina: 25 luoghi di registrazione, dalle campane della chiesa di San Giorgio a Cino sino all'ululato del lupo al Parco Nazionale dello Stelvio e alle storie in dialetto raccolte ad Albosaggia; 476 registrazioni audio, per un totale di 34 ore e 37 minuti; oltre 500 persone coinvolte, tra cittadini, artigiani, studenti e associazioni locali; 603 fotografie selezionate dalla ricerca sul campo; 691 metri di tessuto prodotto localmente e resinato per essere esposto all’aperto, con il quale sono state ‘vestite’ le tre sculture sonore a forma antropomorfa – ‘Montagna Umana n.1, n.2, n. 3’ – alte tra i 2 e i 4 metri, che dotate internamente di altoparlanti navali fanno risuonare in 3 opere polifoniche le voci e i suoni raccolti; 22 enti partner e istituzioni e 18 professionisti impegnati nella produzione artistica, tecnica e nella comunicazione.

Il pubblico del Cinema Monviso potrà dialogare con gli ospiti, introdotti dall’Assessora alle Manifestazioni, Turismo e Metro Montagna di Cuneo Sara Tomatis, non escludendo una partecipazione attiva in una performance corale polifonica.

Il programma completo del Cuneo Montagna Festival è consultabile QUI.