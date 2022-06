CUNEO CRONACA - Non ce l'ha fatta il motociclista di 62 anni, D.M., residente a Chieti, che nel tardo pomeriggio di venerdì 24 giugno ha avuto un incidente a Brossasco, in via Melle, all'altezza del civico 7. A scontrarsi un'auto e una moto.

L'uomo era stato sottoposto a rianimazione. E' stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso del 118, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano.