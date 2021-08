Morto motociclista finito fuori strada per scontro con un animale selvatico sulla statale a Vinadio

CUNEO CRONACA - Dal 118: “Moto fuori strada a Vinadio. Un morto e un codice giallo trasportato con medicalizzata al S. Croce di Cuneo. Era intervenuto anche l'Elisoccorso”.

Dall’Anas: “La strada statale 21 “della Maddalena” è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in località Vinadio (km 26,800), in provincia di Cuneo, a causa di un incidente. Il traffico deviato sulla viabilità provinciale con indicazioni sul posto.

L’incidente ha coinvolto un motoveicolo che ha investito un animale selvatico. Nel sinistro il motociclista è deceduto”.