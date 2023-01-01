Morozzo spegne le luci e celebra la biodiversità con la "Notte Bianca in Natura"

CUNEO CRONACA - Domenica 14 giugno a partire dalle ore 19 il centro storico di Morozzo si trasformerà nuovamente in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto per accogliere la nuova edizione della “Notte Bianca in Natura”, l’iniziativa promossa dalla Lipu, in collaborazione con il Comune di Morozzo, la Pro Loco, la Fondazione Opera Pia Peyrone e le numerose associazioni del territorio, e realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Dopo il significativo successo delle edizioni 2023 e 2024, la manifestazione torna con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione della comunità sui temi dell’inquinamento luminoso, della tutela della biodiversità e della sostenibilità ambientale.

Elemento distintivo e fortemente simbolico dell’evento sarà, ancora una volta, lo spegnimento dell’illuminazione pubblica nell’area compresa tra la Chiesa e il Santuario del Brichetto, con inizio del percorso dall’ingresso del Castello di Morozzo. In questo scenario unico, tutte le attività si svolgeranno esclusivamente alla luce delle candele, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva e di riscoprire la dimensione autentica della notte, sempre più compromessa dall’eccesso di illuminazione artificiale.

La “Notte Bianca in Natura” si propone infatti come un’occasione per riflettere sugli effetti dell’inquinamento luminoso, un fenomeno spesso sottovalutato ma capace di alterare profondamente gli equilibri naturali, influenzando i cicli biologici, le migrazioni e i comportamenti di numerose specie animali e vegetali. Attraverso un approccio che unisce divulgazione scientifica, emozione e partecipazione, la manifestazione intende sensibilizzare il pubblico sulle principali sfide ambientali del nostro tempo, tra cui la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici.

Il programma della serata sarà ricco di appuntamenti per tutte le età: mostre dedicate alla natura e alla scienza, concerti e momenti musicali con strumenti tradizionali come l’arpa di Valentina Meinero, il pianoforte, il trio di arichi delle Sister Arch, il concerto degli allievi della scuola di musica “Luigi Vizio”, spettacoli di artisti di strada, osservazioni astronomiche, letture, teatro delle ombre, laboratori didattici, una liberazione di rapaci notturni curati nel Centro di Recupero Lipu di Asti, giochi per bambini e spettacoli itineranti. Sarà inoltre presente un punto ristoro curato dalla Pro Loco di Morozzo (per la cena “Hamburger sotto le stelle” prenotazione consigliata al 3331162880).

Tra le principali novità dell’edizione 2026 spicca la collaborazione con il progetto NOCTIS – Network Osservativo Coordinato di Telescopi per l’Insegnamento e la Scienza, iniziativa finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso il bando PRIN 2022. Il progetto mira a creare la prima rete nazionale di telescopi ottici robotici, collegando osservatori distribuiti sull’intero territorio italiano per incrementare le attività di ricerca e divulgazione scientifica.

A rappresentare il progetto sarà Claudio Fantino, responsabile dell’omonimo osservatorio e membro della rete NOCTIS, che guiderà il pubblico in una serie di osservazioni astronomiche dal vivo, permettendo ai partecipanti di esplorare il cielo notturno e approfondire la conoscenza dell’universo.

L’edizione 2026 si arricchisce inoltre grazie all’incontro con altri due importanti progetti territoriali.

Il primo è “Voci Libere”, iniziativa sostenuta dalla Fondazione CRC e promossa dai Comuni di Morozzo, Margarita, Beinette, Castelletto Stura, Montanera e Rocca de’ Baldi per promuovere la parità, il rispetto e il contrasto a ogni forma di discriminazione. Nell’ambito della manifestazione, un gruppo di donne di origine straniera residenti sul territorio sarà protagonista della preparazione e della condivisione di piatti tipici delle proprie tradizioni culinarie. Un momento di incontro e conoscenza reciproca che valorizza le diverse culture presenti nella comunità e favorisce l’inclusione sociale attraverso la partecipazione attiva.

La seconda collaborazione riguarda “Go Green”, il gruppo giovanile di volontariato ambientale rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 15 anni e inserito nel progetto “The Green Path”. Durante la serata, i giovani volontari proporranno attività ludiche ed educative dedicate ai più piccoli, contribuendo a diffondere i valori della cittadinanza attiva, della sostenibilità e del rispetto per la natura.

La “Notte Bianca in Natura” rappresenta anche un’importante occasione di valorizzazione del territorio, dimostrando come attenzione all’ambiente, qualità della vita, accoglienza e sviluppo turistico possano procedere insieme. Grazie alla collaborazione tra enti, associazioni e cittadini, l’evento si conferma un esempio concreto di partecipazione comunitaria e di promozione culturale.

Più che una semplice manifestazione, la “Notte Bianca in Natura” vuole essere una vera e propria “festa rispettosa”: un momento capace di coniugare intrattenimento e contenuti educativi, emozione e consapevolezza, favorendo una riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente e promuovendo modelli di vita più sostenibili.

Appuntamento domenica 14 giugno 2026 dalle 19 a Morozzo per una serata speciale, da vivere insieme alla luce delle candele e delle stelle.