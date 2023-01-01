Morozzo, domenica al castello il Voxonus Festival con il Trio Crossover

MONDOVì
CUNEO CRONACA - Prosegue la XV edizione del Voxonus Festival, la rassegna di musica barocca e neoclassica dell’Orchestra Sinfonica di Savona, con oltre sessanta concerti tra Liguria e Piemonte.
Il prossimo appuntamento è in programma domenica 7 giugno alle 17 al Castello di Morozzo, con il concerto “Oltre lo Schermo” del Trio Crossover. Sul palco Claudio Gilio alla viola, Alberto Fantino alla fisarmonica e Maurizio Baudino alla chitarra.
L’ingresso al concerto sarà libero fino a esaurimento posti.