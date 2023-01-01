Monviso, nuovo distacco di rocce: recuperati nella notte due alpinisti al bivacco Andreotti

CUNEO CRONACA - Nella notte di domenica 13 settembre, il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nella zona del Monviso per il recupero di una cordata di alpinisti.

I due alpinisti si trovavano nel bivacco Andreotti quando, intorno alle 23, hanno assistito a un importante distacco di rocce in zona e, dopo quanto accaduto le scorse settimane, hanno preferito allertare i soccorsi. Dalla Centrale Operativa si è deciso di inviare in loco l'elisoccorso in operatività notturna, per verificare che il distacco non avesse coinvolto il bivacco stesso mettendo a rischio l’incolumità degli alpinisti.

Al fine di effettuare l’operazione in sicurezza è stato imbarcato un tecnico del Soccorso Alpino aggiuntivo a supporto dell'equipe. Giunti sul posto, i due alpinisti sono stati recuperati tramite verricello e riaccompagnati a valle in sicurezza. Dalle prime verifiche effettuate, il distacco non ha interessato il bivacco, né il percorso di salita alla cima.