Monterosso tra cielo e memoria: osservazione astronomica e omaggio a Margherita Molinengo

CUNEO CRONACA - Sabato 26 e domenica 27 luglio, a Monterosso Grana, nell’ambito del progetto Valle Grana Cultural Village promosso dai Comuni di Monterosso Grana e Pradleves finanziato tramite fondi NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR, è in programma un doppio appuntamento serale. Sabato, con inizio alle 22, si terrà un’osservazione astronomica organizzata da Sideralis – Officina delle Stelle. L’osservazione si svolgerà a Rocca Stella (Rocho de l’Estelo) sito da cui è possibile godere del cielo buio della Valle Grana.

Domenica, sempre alle 21, nel contesto della Festa patronale di San Giacomo, al Bourgat di Monterosso Grana si potrà assistere alla proiezione del video documentario “Margherito – Testimonianze degli amici” realizzato dall’Associazione La Cevitou – Ecomuseo Terra del Castelmagno, con la regia di Simone Borrasi e Mattia Gaido. La proiezione del documentario sarà preceduta da una passeggiata guidata fino alla Borgata del Colletto di Monterosso con ritrovo alle 20 dal comune di Monterosso Grana. La partenza per il rientro a Monterosso è fissata alle 22.30, al termine del video documentario. Le due iniziative sono ad ingresso libero e gratuito.

L’osservazione astronomica concluderà l’edizione 2025 di “La draio de l’estelo / Il cammino della stella”, giornata di land art, cultura e natura promossa da Coumboscuro – Centre Prouvençal. La giornata avrà inizio alle 14.30 con un itinerario tra boschi e borgate con esposizioni e spettacoli di artisti, poeti, musicisti e attori; alle 19 merenda su pascoli e alle 21 la proiezione del film “Ilmurran Maasai in the Alps” – regia di Sandro Bozzolo. Ua volta scesa la notte gli esperti dell’associazione Sideralis proporranno l’osservazione guidata del cielo. Ai partecipanti saranno forniti strumenti e attrezzature necessari per vivere al meglio l’esperienza.

La proiezione di ‘Margherito – Testimonianze degli amici’ raccoglie alcune brevi interviste alle persone che hanno conosciuto Margherita Molinengo, una straordinaria abitante della Valle Grana. “Margherita (1906-2000), donna vissuta in una piccola borgata della Valle Grana chiamata Colletto di Monterosso Grana, ha lasciato un’impronta molto forte in chi l’ha incontrata, sostenuta e ascoltata, nonostante un livello di istruzione basso e una vita trascorsa lontano dal mondo conosciuto", spiega Barbara Barberis, coordinatrice dell’Ecomuseo Terra del Castelmagno -. Attraverso racconti e canzoni, Margherita ha condiviso la bellezza delle cose semplici e l’importanza delle presenze ‘apparentemente inutili’; in particolare era molto attenta al cielo buio della valle Grana e alla sostenibilità ambientale, che ha testimoniato attraverso la propria vita”.

La sua figura è già stata protagonista dello spettacolo “Margherito – C’è tempo per tornare a casa” da un’idea di Erica Liffredo e ispirato dalla pubblicazione de “Il mondo di Margherita” vol. I e II di Renato Lombardo.